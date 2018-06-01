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İhracatta mayıs performansı belli oldu.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,2 artarak 14 milyar dolara yükseldi.



Son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 10,1 artarak 161,7 milyar dolar oldu.

Yılın ilk 5 ayında ise ihracat yüzde 9,3 artışla 69 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10,1 artarak 161,7 milyar dolar oldu.

ZEYBEKCİ: HER AY REKORA DEVAM

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci "TİM'in mayıs istatistiklerine göre geçen yıl mayıs ayına göre ihracat yüzde 12,2 oranında arttı. Her ay rekor sözü vermiştik, her ay rekora devam" dedi.