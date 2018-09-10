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Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyüme rakamları açıklandı.



Buna göre ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 5.2 büyüdü. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam yüzde 5,4 olarak açıklanmıştı.

2017 yılının tamamındaki büyüme rakamı ise yüzde 7,4 olarak açıklandı.



TÜKETİMDE YÜZDE 6,3 ARTIŞ



Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların toplam tüketim harcamaları, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,3 arttı.

YATIRIMLAR YÜZDE 3,9 ARTTI



Devletin tüketim harcamaları yüzde 7,2 gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 3,9 artış kaydetti.

İHRACATTA YÜZDE 4,5'LİK BÜYÜME



Mal ve hizmet ihracatı, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,5 ithalat ise yüzde 0,3 arttı.

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GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tarım sektörünün katma değeri yüzde 1,5, sanayi sektörünün yüzde 4,3, inşaat sektörünün ise yüzde 0,8 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 8 yükseliş gösterdi.

HANGİ ÜLKE NE KADAR BÜYÜDÜ?

İşgücü ödemeleri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artarken, net işletme artığı/karma gelir de yüzde 19,4 yükseldi.



İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 36,5 olurken bu oran 2018'in ikinci çeyreğinde yüzde 36'ya geriledi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 46,8'den yüzde 46,1'e düştü.

İLK ÇEYREĞE REVİZE

2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 olarak açıklanan büyüme rakamı ise yüzde 7,3 olarak revize edildi.

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