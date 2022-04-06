SON DAKİKA: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam (Öğrenci, tam, aylık akbil ne kadar oldu?)

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edildi.



Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar ile ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yeniden değerleme oranında yüzde 40 zam önerildi.



Yapılan müzakerelerin ardından bu teklif kabul edildi.

TAKSİCİLER ODASI: YÜZDE 50 ORANINDA ZAM TALEBİMİZİ YENİLİYORUZ



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eyüp Aksu ise oylama öncesi, "Biz de esnafımız adına en az yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep ediyoruz. Bir önceki sunumlardaki açıklamalarımızı tekrarlıyoruz. Yüzde 50 oranında zam talebimizi yeniliyoruz" dedi.



"YÜZDE 40'LIK FİYAT AYARLAMASINDA MUTABAKAT SAĞLANDI"



İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar oylama öncesi yaptığı açıklamada, "Bir önceki toplantıda elektronik bilet için yüzde 18'e diğer ulaşım paydaşlarına yüzde 32 şeklinde önerilen bakanlık önerisi yapılan teknik ve uzun detaylı çalışmalar neticesinde hem kamusal hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından hem de esnafın sermaye kaybının bir nebze önlenebilmesi açısından yüzde 40'lık fiyat ayarlanmasında mutabakat sağlanarak bugünkü gündem oluşturulmuştur" diye konuştu.



"HİZMET SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN MECBURİYET İÇERİYOR"



İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, "Yıl başında 43.6 milyar TL olan İBB'nin bütçesi içerisinde 5,5 milyar liralık ulaşım sübvansiyonu bugün gelinen noktada yaklaşık 10 milyar liraya yükselmiştir. Maliyet artışlarının bu hızla gidecek olursa bütçemizin neredeyse 3'te 1'ini İstanbullu hemşehrilerimizin ucuz ulaşımına harcamak durumunda kalacağız. Bu doğrultuda bugün alınacak kararın ulaşımda hem İBB hem esnafımızın hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemli olduğunu ve bir mecburiyet içerdiğinin altını özellikle çizmek istiyor" dedi.



İŞTE YENİ ÜCRETLER



Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya yükseldi.

Sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya çıktı.

Minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.

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