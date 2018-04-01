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Mart ayı ihracat rakamları açıklandı.



TİM verilerine göre, ihracat martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolar oldu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Tüm zamanların rekorunu kırdık" dedi.

Son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 10,5 artarak 160 milyar dolara yaklaştı.

Yılın ilk üç ayında ise ihracat 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 yükselerek 40 milyar 727 milyon dolara çıktı.



OTOMOTİVDE 3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT



Mart ayında en fazla ihracatı, 3 milyar 146 milyon 222 bin dolarla yine otomotiv sektörü yaptı. Sektörün ihracatı martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 arttı.



Otomotiv sektörünü, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1,6 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti.



Mart ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise yüzde 53,7 ile mücevher, yüzde 48,9 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 34,7 ile yaş meyve ve sebze oldu.



Geçen ay Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 84,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubu 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 12,6 artışla 12 milyar 730 milyon 90 bin dolarlık ihracat yaptı.



Aynı dönemde toplam ihracatın yüzde 13,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 7,1 yükselişle 1 milyar 998 milyon 666 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,5 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 1,4 azalışla 377 milyon 35 bin dolarlık ihracat kaydedildi.



AB'YE İHRACAT YÜZDE 17,7 ARTTI



Mart ayında 154 ülke ve bölgeye ihracat arttı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya'ya yüzde 13,6, İngiltere'ye yüzde 19,1, İtalya'ya yüzde 18,1, İspanya'ya yüzde 23,8 ihracat artışı yaşanırken, ABD'ye ihracat yüzde 1,5 azaldı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış yüzde 58,2 ile Rusya'da yakalandı.



Ülke grubu bazında ise mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat yüzde 17,7 artış gösterdi. Mart ayında AB'nin ihracattaki payı 52,1 oldu.



Geçen ay Türkiye'nin ihracatı Afrika'ya yüzde 22,7, Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 10,7, Kuzey Amerika'ya ise yüzde 4,8 artarken, Orta Doğu'ya ihracat yüzde 10,5 azaldı.



İllerin ihracat performansına bakıldığında, mart ayında 55 il ihracatını artırırken, 26 ilin ihracatı geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 5 il, İstanbul (6,7 milyar dolar), Bursa (1,4 milyar dolar), Kocaeli (1,3 milyar dolar), İzmir (884 milyon dolar) ve Ankara (654 milyon dolar) olarak sıralandı. İlk 10'da en yüksek ihracat artışını ise yüzde 20,6 ile Manisa gerçekleştirdi.