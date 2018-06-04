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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında yüzde 1,62 oranında arttı. Bu, beklentilerin üzerinde bir artış anlamına geliyor. Piyasalarda yapılan anketlerde artışın yüzde 1,45 oranında olması bekleniyordu.

Mayıs ayındaki artışıla birlikte, geçen ay yüzde 10,85 çıkan yıllık TÜFE yüzde 12,15'e yükseldi.

Mayıs ayında Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışı da yüzde 3,79 oldu. ÜFE de yıllık rakam ise yüzde 20,16'ya yükseldi.

Yıllık bazda Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 20'yi aştı

SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE EMEKLİ ZAMMI

TÜFE'de 5 aylık enflasyon yüzde 6,39 olarak gerçekleşti. Hatırlanacağı gibi 2018'in ocak ayında memur sözleşmeli personel ve memur emeklisi yüzde 4 zam almıştı ve oluşacak enflasyon farkı ödenecekti. Haziran rakamlarıyla temmuz başında durum netleşecek ama memur sözleşmeli personel ve memur emeklisi mayıs enflasyon artışına göre yüzde 2,39 puanlık ek zam alacak; haziran rakamı da bunun üzerine eklenecek.

ZAM ŞAMPİYONU HAVUÇ

Aylık bazda TÜFE'de en yüksek artış yüzde 5,21'le giyim ve ayakkabı ana harcama grubunda, en az artış yüzde 0,15'le alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 20,02'yle ulaştırmada yaşanırken, mayıs ayı zam şampiyonu yüzde 41,98'le havuç oldu.