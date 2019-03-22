Son dakika haberi!
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasalardaki son gelişmeleri dikkate alarak yeni bir adım attı.
Merkez Bankası'nın aldığı kararla 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verildi. İhalelere verilen aranın süresi ise belirtilmedi.
Halihazırda Merkez Bankasının 1 hafta vadeli repo ihalelerinde faiz oranı yüzde 24, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 25,50, Geç Likidite Penceresi (GLP) işlemlerinde borç verme faiz oranı da yüzde 27 seviyesinde bulunuyor.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...