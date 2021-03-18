SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Banka, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası 1 hafta vadeli repo faizini belirledi.

Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 19'a yükseltti.

Banka en son 25 Aralık 2020 tarihinde yüzde 15 olan faizi 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye çıkarmıştı.

TCMB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini korumaktadır. Genişleyici parasal ve mali politikalar ile aşılama sürecinde yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle küresel büyüme görünümünde iyileşme ve uluslararası emtia fiyatlarında artış görülmektedir. Yükselen küresel enflasyon beklentileri, gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizliklere ve küresel finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açmaktadır. Yukarı yönlü riskler dikkate alınarak önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verilmiştir."

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇER Mİ?

