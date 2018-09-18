Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 7'den yüzde 13'e çıkaracak.
Yeni faiz oranı 21 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Yüzde 7'lik faiz oranı, 1 Haziran 2018'de uygulanmaya başlamıştı.
NTV Haber, Anadolu AjansıEkonomi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 7'den yüzde 13'e çıkaracak.
Yeni faiz oranı 21 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Yüzde 7'lik faiz oranı, 1 Haziran 2018'de uygulanmaya başlamıştı.