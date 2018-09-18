Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 7'den yüzde 13'e çıkaracak.

Yeni faiz oranı 21 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Yüzde 7'lik faiz oranı, 1 Haziran 2018'de uygulanmaya başlamıştı. 