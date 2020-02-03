Son Dakika: Ocak ayı enflasyon oranları belli oldu

TÜİK, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,52, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,71 arttı.



Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,84 artış gösterdi.



TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 yükseldi.



Yİ-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,84 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,71 artış gösterdi.



Sanayinin 4 sektörünün ocakta yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 12,76, imalatta yüzde 8,45, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 13,07, su temininde yüzde 4,27 artış görüldü. Bu sektörlerin aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,33, imalatta yüzde 1,85 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,95, su temininde yüzde 5,46 artış olarak gerçekleşti.





Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında yüzde 5,15 ile ara malında, yüzde 8,93 ile dayanıklı tüketim malında, yüzde 13,37 ile dayanıksız tüketim malında, yüzde 13,75 ile enerjide, yüzde 8,78 ile sermaye malında artış oldu. Bu grupların aylık değişimlerinde ise ara malında yüzde 1,36, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,6, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,71, enerjide yüzde 3,01 ve sermaye malında yüzde 2,55 artış oldu.



Yıllık bazda en yüksek azalış yüzde 2,23 ile kağıt ve kağıt ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 0,7 ile giyim eşyası, yüzde 0,46 ile bilgisayar ile elektronik ve optik ürünler izledi. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 64,4, ham petrol ve doğal gaz yüzde 25,49, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 24,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



ANA HARCAMA GRUPLARINDA FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocak ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu. Ana harcama grupları itibarıyla ocakta aylık bazda en yüksek artış, yüzde 4,88 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 3,96 ile sağlık grubunda görülürken, eğlence ve kültürde yüzde 1,86, lokanta ve otellerde 1,39, konutta 1,20, ulaştırmada 0,87 ve eğitimde 0,64 artış gerçekleşti.



Ocakta ana harcama grupları itibarıyla en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6,65 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,44 ile ev eşyası, yüzde 0,25 ile haberleşme ve yüzde 0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.



YILLIK DEĞİŞİMLER

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 42,21 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 15,11 ile eğitim, yüzde 15,01 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi. Bu dönemde ev eşyasında yüzde 7,51, giyim ve ayakkabıda yüzde 6, eğlence ve kültürde yüzde 5,66 artış gerçekleşti.



Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 25'inin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 268'inin ortalama fiyatlarında artış, 125'inin ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.



FİYATLAR EN FAZLA "ERZURUM, ERZİNCAN, BAYBURT"TA ARTTI

Türkiye'de, ocak ayında yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge yüzde 13,75 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak belirlendi.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocakta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 12,15 artış kaydetti.



İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 2,03 ile "Balıkesir, Çanakkale", 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 16,67 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde gerçekleşti.



Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 13,75 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" bölgesinde görülürken, bu bölgeyi yüzde 13,61 ile "Balıkesir, Çanakkale" izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 10,24 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde kaydedildi.



FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜN PATLICAN, EN FAZLA DÜŞEN ÇOCUK KAZAĞI OLDU

Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 81,46 ile patlıcanda gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14,22 ile çocuk kazağı oldu.



TÜİK'in verilerine göre, patlıcandaki fiyat artışını, yüzde 35,81 ile domates, yüzde 30,9 ile mandalina izledi.



Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 24,45 ile salatalık, yüzde 22,38 ile ulaşım araçlarıyla ilgili hizmet ücreti, yüzde 21,63 ile resmi evraklarla ilgili hizmet ücreti, yüzde 20,61 ile yeşil soğan, yüzde 20,54 ile sivri biber, yüzde 20,04 ile kuru soğan, yüzde 19,45 ile kabak, yüzde 16,54 ile limon yer aldı.



EN ÇOK ÇOCUK KAZAĞI UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,22 ile çocuk kazağında gerçekleşti. Bunu yüzde 13,65 ile kadın gömleği, yüzde 13,16 ile kadın elbisesi, yüzde 13,06 ile kadın hırkası, yüzde 12,89 ile kadın kabanı, yüzde 11,68 ile kadın kazağı, yüzde 10,96 ile erkek ceketi, yüzde 9,75 ile çocuk için spor kazağı (sweatshirt), yüzde 9,73 ile erkek montu izledi.

ENFSLAYON SEPETİNDE DEĞİŞİKLİK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon sepetini güncelledi. Davlumbaz, çocuk taytı sepete dahil edilirken, aspiratör ve fotoğraf makinesi ise kapsam dışına çıkarıldı.



TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamalarında uluslararası karşılaştırmaların yapılabilmesi için "Amaca Yönelik Bireysel Tüketim Sınıflaması" (COICOP) dikkate alınarak TÜFE sepeti ve madde ağırlıkları güncellendi.



Bu kapsamda ağırlığı artan mal ve hizmetler endeks sepetine dahil edilirken, ağırlığı azalan ürünler sepetten çıkartılıyor. TÜFE sepetinde yer alan ürünlerin sayısı her yıl değişim gösterebiliyor. Her yıl ayrıca endeks sepetinde yer alan ürünler için tanımlar gözden geçiriliyor, piyasada yer alan en güncel tanımlara göre fiyatlar alanda derleniyor. TÜFE tüketim sepeti ve ağırlıkları yıl içinde hiçbir şekilde değişmeden sabit kalıyor.



HARCAMA GRUPLARININ AĞIRLIKLARI DÜZENLENDİ



TÜİK ana harcama gruplarının 2020 yılı ağırlıklarına ilişkin listeyi de yayımlandı.



Buna göre söz konusu ağırlıklar gıda ve alkolsüz içecekler için yüzde 22,77, alkollü içecekler ve tütün için yüzde 6,06, giyim ve ayakkabı için yüzde 6,96, konut için yüzde 14,34, ev eşyası için yüzde 7,77, sağlık için yüzde 2,8, ulaştırma için yüzde 15,62, haberleşme için yüzde 3,8, eğlence ve kültür için yüzde 3,26, eğitim için yüzde 2,58, lokanta ve oteller için yüzde 8,67, çeşitli mal ve hizmetler için yüzde 5,37 oldu.



FİYAT DERLEME SIKLIĞI ARTTI



TÜFE kapsamında fiyat derleme sıklığı piyasadaki fiyat gelişimini yansıtacak şekilde yapılıyor. Fiyat hareketliliği yüksek olan ürünlerde daha sık aralıklarla fiyat derleniyor.



2020 yılı TÜFE çalışmaları kapsamında fiyat hareketliliğini daha iyi yakalayabilmek için ayda bir defa yapılan fiyatların derleme sıklığı 2'ye çıkarıldı. Bu çerçevede aylık 545 bin olan fiyat sayısı yaklaşık 553 bine ulaştı.



TÜFE’de fiyatların derlenme sıklığı, ayda 2 kez, 4 kez ve günlük olmak üzere farklılık gösteriyor. Ay içinde meydana gelebilecek fiyat farklılaşmasının yakalanabilmesi amacıyla, taze sebze ve meyve, tüp gaz, LPG, futbol maçına giriş ücreti ile seçilmiş gıda ürünleri haftada 1 kez olmak üzere, ayda 4 defa, sigaralar, benzin-mazot, altın fiyatları günlük, bunların dışında kalan diğer tüm madde çeşitleri ise ayda 2 kez derleniyor.



Gıda ürünlerinden dana eti, kuzu eti, tavuk eti, süt, yoğurt, beyaz peynir, yumurta, margarin, ayçiçek yağı, zeytin, toz şeker, çay, taze meyveler, taze sebzeler için fiyat derleme sıklığı ayda 4 olarak uygulanacak.

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