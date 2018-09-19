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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ürünlerin fiyat etiketlerinde kullanılacak yerli üretim logosunun tanıtım toplantısında son dönemde yapılan denetimlere ilişkin bilgileri paylaştı.



Pekcan, 41 bin 821 ürünün denetlendiğini, 131 firmanın bin 296 ürününde haksız fiyat artışı tespit edildiğini açıkladı. Denetimlerde 680 ürünün ise gramajında oynama belirlendi.



Pekcan, ilgili firmaların savunmalarını istediklerine dikkati çekerek, gerekli cezaları da kestiklerini, bu konuda hiçbir tolerans göstermeyeceklerini dile getirdi.



Firmalara 6 bin 97 liradan 69 bin 86 liraya kadar ceza kesme yetkilerinin olduğunu söyleyen Pekcan, bunu 10 katına kadar da çıkarma yetkilerinin bulunduğunu ifade etti.

Bakan Pekcan, stokçularla ilgili de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber stok kontrolleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Onlara da anında cezalarını kesiyoruz" diye konuştu.

"EKMEKLE OYNAMAK İSTEYENLERİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEDİK"



Vatandaşın en temel besin maddesi olan unun piyasada spekülatif dalgalanmalara maruz kalmaması için aldıkları tedbirlere değinen Pekcan, "Halkın ekmeğiyle oynamak isteyenlerin ekmeğine yağ sürmedik. Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ihracat hariç yerli buğdaydan un üreterek ihraç etmek isteyen firmalarımızın ihracatlarını geçici olarak durdurduk. Bunun başarılı sonuçlarını aldık, un fiyatlarının aşağı çekilmesine vesile olduk" değerlendirmesinde bulundu.

Bugünün Türkiye ekonomisi için önemli bir gün olduğunu ifade eden Pekcan, "Türkiye'de ürettiğimiz ürünler için yerli üretim logosu geliştirdik. Böylece vatandaşlarımız, etiketlerden, bu ülkede üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan insanlarımızın ürettikleri ürünlerin ayrımını yapabilecekler. Yerli üretimimize sahip çıkmak, çocuklarımızın zengin geleceğine sahip çıkmak demektir. Vatandaşlarımıza bu ülkede üretilmiş ürünleri gösterecek yerli üretim logomuzun hepimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Pekcan, Türkiye'de yatırım yapan, istihdam yaratan, Türkiye ekonomisine inanan, ürünlerini Türkiye'de üreten yabancı firmaların ürünlerinin de yerli kabul edileceğine dikkati çekerek, "Onların da Türkiye'de üretilen ürünlerde alın teri vardır. Onlar da yerli üretim logosu kullanacaktır, onların da buradaki varlıklarını destekliyoruz. Dünya pazarında rüzgar gibi geçen Türk ürünleri ile insanımızın tüketicimizin gurur duymasını istiyoruz, kalitesiyle onurlanmasını istiyoruz. Bu topraklarda üretilen ürünleri hep beraber tüketip tükettiklerimizi hep beraber üretmek için buradayız. Çünkü yerli üretim bizim zenginliğimiz, mirasımız, gücümüz, çocuklarımızın mutlu geleceğidir" değerlendirmesinde bulundu.



İŞTE YERLİ ÜRETİM LOGOSU

Toplantıda yerli üretim ürünlerde kullanılacak logo da tanıtıldı. Marketlerde yerli ürünlerde bu logolar kullanılacak.

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