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Dövizle sözleşmelerde Türk Lirası'na geçiş getiren tebliğ görüşe açıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre, TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak.
KRİTİK TARİH 2 OCAK 2018
Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak. 2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak. Dolar kuru 2 Ocak'ta 3,76 seviyesindeydi.
YENİLEMEDE TÜFE KRİTERİ
Sözleşme yenileme dönemlerinde TÜFE oranından fazla artış yapılamayacak.
Düzenleme Türkiye'de yerleşik kişi konumuna giren herkesi kapsayacak.
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