Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesi Aksaklı Mahallesi'nde düzenlenen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) açılış törenine katıldı.



Törene, Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan'ın petrol şirketi SOCAR ve TANAP Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev, paydaş ülkelerin enerji bakanları, enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratlar da iştirak etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TANAP tören alanına gelişinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak karşıladı.



Tören alanının girişinde yabancı ve Türk konukları, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler karşıladı.



Erdoğan, tören öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Sırbistan Devlet Başkanı Vucic ile ikili ve üçlü görüşmeler yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuk devlet ve hükümet başkanlarının yerlerini almalarının ardından başlayan törende davetlilere, TANAP'a ilişkin tanıtım filminin izletildi.



"TANAP, ÇOK TARAFLI İŞBİRLİĞİNİN NİŞANESİDİR"



Burada konuşan Erdoğan, sözlerine "Bugün, bölgemiz ve ülkelerimiz için tarihi bir adım atıyoruz. Güney gaz koridorunun bel kemiği olan, enerjinin 'İpek Yolu' olarak tanımladığımız Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz." diyerek başladı.



Erdoğan, alandaki konuklara, "Siz dostlarımı, böylesine stratejik bir projenin açılışı vesilesiyle Eskişehir'de misafir etmekten şahsım ve milletim adına büyük bir memnuniyet duyuyorum." şeklinde seslendi.



Bu devasa projenin, planlanan tarihten önce hayata geçirilmesinde emeği olanları gönülden kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"Bu projenin gerçekleşmesi her şeyden önce Türkiye ve Azerbaycan arasındaki karşılıklı güvene dayalı ilişkiler sayesinde mümkün olmuştur. Ayrıca üretici, transit ve tüketici ülkelerle şirketler arasındaki uyum ve anlayış birliği de sürecin hızlandırılmasına katkı sağlamıştır.



Bu açıdan TANAP aynı zamanda çok taraflı işbirliğinin de nişanesidir. Enerjiyi çatışma değil işbirliği zemini olarak gören anlayışımız, TANAP sayesinde bir kez daha ete kemiğe bürünmüştür. Bundan dolayı özellikle İlham Aliyev kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. TANAP ile Hazar gazı, ilk kez Avrupa'ya ulaşmış oluyor."

Hazar havzasındaki geniş enerji kaynaklarının Avrupa'ya taşınması fikrinin yeni olmadığını belirten Erdoğan, daha önce bu amaçla bir dizi dev projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.



Bu yola Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattının inşasıyla başladıklarını ve asrın projesi olarak adlandırılan bu hattın daha sonraki çalışmaların öncüsü olduğuna işaret eden Erdoğan, Azerbaycan ve Gürcistan ile stratejik yol arkadaşlıklarının Türkiye'ye ilk kez Azeri gazını getiren Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı projesiyle devam ettiğini bildirdi.



İş birliklerinin enerji ile de sınırlı kalmadığına işaret eden Erdoğan, "Son olarak ulaştırma alanında stratejik öneme haiz Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin açılışını da değerli kardeşimle beraber gerçekleştirdik. Böylece Londra'dan Çin'e kesintisiz demiryolu bağlantısı kurmayı başardık. TANAP ortak vizyonumuzun en son meyvesidir. Enerji piyasalarında yaşanan değişime ve ihtiyaca cevap veren TANAP aynı zamanda önümüzdeki yıllarda devreye alacağımız yeni projelerin de müjdesi niteliğindedir." diye konuştu.



Proje ile ilgili rakamların bu gerçeği açıkça ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 56 inçlik boru çapı ve bin 850 kilometrelik uzunluğuyla TANAP'ın Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa'nın en uzun doğalgaz boru hattı olduğunu vurguladı.



TANAP'ın 20 il, 67 ilçe ve Çanakkale Boğazı'nı geçen bir güzergaha sahip olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bu projenin başlangıç kapasitesi yıllık 16 milyar metreküp doğalgazdır. Bunun 6 milyar metreküpü Türkiye'ye 10 milyar metreküpü ise Avrupa'ya taşınıyor. Talebe bağlı olarak bu kapasiteyi önce 22 milyar metreküpe, akabinde ilave yatırımlarla 31 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz. Yunanistan sınırına ilk gaz teslimatını ise Haziran 2019'da gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. TANAP sadece arz güvenliği açısından değil, Hazar Bölgesi'nden Avrupa'ya kadar tüm rota üzerindeki ülkelerin refah ve istihdamına da katkı verecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Bu durumun meyvelerini yatırım aşamasında almaya başladıklarını ve yatırım döneminde güzergah üzerindeki 20 ilde yaklaşık 10 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam oluşturduklarına değinen Erdoğan,"Aynı zamanda bu illerde başta KOBİ'ler olmak üzere çok sayıda müesseseye yeni iş imkanı sağladık. Ayrıca TANAP ile Türkiye transit bir ülke olmaktan çıkıp, üreticiden nihai tüketiciye uzanan değer zincirinin her aşamasında rol oynayan kritik bir konuma geldi." dedi.



Türkiye'nin bölgesel enerji hatlarının merkezi olma vizyonuna TANAP ile bir adım daha yaklaştığını dile getiren Erdoğan, "TANAP siyasi irade yanında aynı zamanda ekonomik istikrarın da ürünüdür. TANAP gibi büyük bir uluslararası alt yapı projesinin kısa sürede hayata geçmesinde Türkiye'nin son 16 yılda sağladığı siyasi ve ekonomik istikrarın çok önemli rolü vardır. Ülkemiz bölgesindeki tüm sıkıntılara, çatışmalara, terör olaylarına, hatta feto ihanet çetesinin kanlı darbe girişimine rağmen 16 yıldır istikrarını korumayı başarmıştır." diye konuştu.



Bu süreçte Türkiye'nin ulaşım, ticaret, yatırım, enerji gibi çok farklı alanlarda pek çok önemli projeyi gerçeğe dönüştürdüğüne vurgu yapan Erdoğan, "Özellikle enerji alanında arz güvenliğimizi sağlamak ve kendi enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak için ciddi yatırımlar yaptık. Milli enerji ve maden politikamızı oluşturarak arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa koşullarıyla ülkemizin yatırımlar için güvenli bir liman ve istikrar adası olduğunu gösterdik." dedi.



Erdoğan, iki adet yüzer LNG tesisi ve karadaki LNG tesislerinin kapasite artışlarıyla son 2,5 yılda Türkiye'nin LNG'den doğalgaz sağlama kapasitesini günlük 36 milyon metreküpten 113 milyon metreküpe çıkardıklarını bildirdi.



Arz güvenliği için alt yapı güçlendirme projelerinin yanında doğalgaz ve petrol arama da yeni bir dönemi başlattıklarına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:



"Yerli ve milli ilk sondaj gemimiz olan Fatih'i Akdeniz'e uğurladık. Dünyanın en ileri teknolojisine sahip bu gemimiz ile ülkemizin önemli bir eksikliğini de gidermiş olduk. Ayrıca son 16 yılda elektrik enerjisi kurulu gücümüzü 31 bin 845 megawattan 87 bin megawata yükselttik. Yenilenebilir enerji kaynakları kurulu gücümüzü, 12 bin 305 megawattan 40 bin 838 megawata getirdik. Rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisi önemli elektrik kaynaklarımız haline geldi. Yeni bir enerji kaynağı olarak nükleer enerjiyi de sepetimize dahil edeceğiz. Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrali projelerini inşallah önümüzdeki yıllarda etap etap devreye alacağız."



"İBADETHANELERİN KAPISINA KİLİT VURMANIN HİÇ KİMSEYE FAYDASI YOK"



Kendilerinin enerji gibi tarih boyunca rekabetin, gerilimin merkezi olmuş meseleyi iş birliği alanına çevirirken, Avrupa'da din, inanç ve ibadet hürriyetinin yeni bir çatışma alanına dönüştürülmeye çalışıldığını gördüklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:



"Avrupa ülkelerinde son yıllarda artan ırkçı, yabancı karşıtı ve İslam düşmanı akımlar maalesef giderek sosyal ve politik hayatı daha çok zehirliyor. Kısa vadeli çıkarlar uğruna kimi Avrupalı siyasetçiler de adeta yangına körükle gidiyor. Altı milyonu aşkın vatandaşı Avrupa devletlerinde yaşayan bir ülke olarak bu kötü gidişattan son derece rahatsızız. Müslümanları hedef göstermenin, yabancı düşmanlığını kışkırtmanın, ibadethanelerin kapısına kilit vurmanın hiç kimseye faydası yoktur. Gerilim politikalarından siyasi rant devşirmeye çalışmak basitliktik, basiretsizlik, ateşle oynamaktır."



İkinci Dünya Savaşı'nda Museviler, Romanlar ve Sintiler'in çektiği acıların, yaşadıkları katliam ve işkencelerin bu tür sorumsuz politikaların ne gibi utanç sahnelerine sebep olabileceğini açıkça gösterdiği değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, "Avrupa'daki toy siyasetçiler, insanların sinir uçlarına dokunan manevralar yapmadan önce kendi tarihlerindeki derse bir baksınlar ve ordan da ders alsınlar." dedi.



Aşırılıkla mücadelenin, meşru, legal yapıların kapısına kilit vurmakla olmayacağını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Terörle mücadele, Müslümanların inanç ve ibadet hürriyetlerini kısıtlayarak da olmaz. Bu tür provokatif adımlar sadece DEAŞ gibi El-Kaide gibi terör örgütlerine yeni istismar alanları sunar. Terör örgütü PKK'nın Avrupa başkentlerinde cirit attığı, her yıl milyonlarca avro haraç topladığı bir manzarada cami ve mescitleri terör yuvası gibi göstermek tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Türkiye olarak Avusturya Hükümeti'ni yanlışta ısrar etmek yerine bir an önce akli selime dönmesinde fayda görüyoruz."



Erdoğan, vatandaşların hak, hukuk ve menfaatlerinin korunması hususunda hiçbir müsamahanın olmadığını kaydetti.



"ÖNÜMÜZDE DAHA BÜYÜK HEDEFLER, YEP YENİ PROJELER VAR"



TANAP'ın ilk gündeme geldiğinde kimi çevrelerce "rüya" olarak yorumlandığını ifade eden Erdoğan, gerçekleşmesinin imkansız olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunulduğunu aktardı.



Erdoğan, kendilerinin ise bu yorumlar karşısında sabrettiklerini belirterek, "Biz sebat ettik, doğru bildiğimiz yolda istikrarla yürüdük ve ısrar ettik. Sonuçta bugün beraber yaşadığımız gurur tablosuna şahit oluyoruz. Şimdi önümüzde daha büyük hedefler, yep yeni projeler var. Şimdi önümüzde buradan aldığımız ilhamla yeni başarı hikayeleri yazmak var." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başta olmak üzere, tüm katılımcılara teşekkür etti.