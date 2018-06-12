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Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz olacak.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan "Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü'nce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak" dedi.
"Bayram tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşımız yola çıkacak" diyen Arslan, yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemleri aldıklarını belirtti.
Vatandaşlara da uyarıda bulunan Arslan, "Trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ı sürücü kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum" diye konuştu.
OTELLERDE BOŞ YER KALMADI