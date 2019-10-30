SON DAKİKA HABERİ: Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi! Amerika Merkez Bankası (Fed) faizi 25 baz puan indirerek yüzde 1,50-1,75 seviyesine çekti. Fed faiz kararını 2'ye karşı 8 oyla aldı. Fed’in son 3 toplantıda yaptığı faiz indirimi 75 baz puana ulaştı.

Fed aşkın rezervler üzerindeki faizi de %1.80'den %1.55'e düşürdü.

Ekim toplantısının karar metninde belirsizliklerin varlığını koruduğu belirtilirken, uygun faiz partikasının değerlendirileceği ifade edildi.



İşgücü piyasası ve istihdam artışının güçlü olduğu ifade edilen açıklamda ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda arttığına ve tüketimin güçlü olduğuna dikkat çekildi. Yatırım ve ihracatın zayıf kaldığının altı çizildi.



Piyasa bazlı enflasyon telafisi göstergelerinin düşük kalmaya devam ederken anket bazlı enflasyon beklentilerinin çok az değiştiği belirtilen metinde, Fed'in faiz patikası için verilerin etkilerini izlemeye devam edeceği ifade edildi.