SON DAKİKA HABERİ: Fed faiz kararını açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: Amerika Merkez Bankası (Fed), 25 baz puan faiz indirdi. Fed politika faizini %1.50-%1.75 aralığına çekti. Böylelikle Fed bu yıl üç toplantısında üç kere üst üste faiz indirmiş oldu.

fed.gif
fed.gif

30.10.2019 - 21:00 Son Güncelleme : 30.10.2019 - 21:33

Son dakika haberi!  Amerika Merkez Bankası (Fed) faizi 25 baz puan indirerek yüzde 1,50-1,75 seviyesine çekti. Fed faiz kararını 2'ye karşı 8 oyla aldı. Fed’in son 3 toplantıda yaptığı faiz indirimi 75 baz puana ulaştı.

Fed aşkın rezervler üzerindeki faizi de %1.80'den %1.55'e düşürdü. 

Ekim toplantısının karar metninde belirsizliklerin varlığını koruduğu belirtilirken, uygun faiz partikasının değerlendirileceği ifade edildi.

İşgücü piyasası ve istihdam artışının güçlü olduğu ifade edilen açıklamda ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda arttığına ve tüketimin güçlü olduğuna dikkat çekildi. Yatırım ve ihracatın zayıf kaldığının altı çizildi.

Piyasa bazlı enflasyon telafisi göstergelerinin düşük kalmaya devam ederken anket bazlı enflasyon beklentilerinin çok az değiştiği belirtilen metinde, Fed'in faiz patikası için verilerin etkilerini izlemeye devam edeceği ifade edildi.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...