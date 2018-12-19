Son dakika haberi! Fed, Çarşamba günü sona eren iki günlük para politikası toplantısında faiz artırımına gitti.
Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Fed, fonlama oranını 25 baz puan artırarak yüzde 2.00 – 2.25 seviyesinden yüzde 2.5 – 2.50'ye yükseltti.
Aralık toplantısında alınan karar ile birlikte banka, 2018'de 25'er baz puanlık toplam dört faiz artırımı gerçekleştirmiş oldu.
Federal Açık Piyasa Komtesi'nin (FOMC) yılın son politika toplantısında faiz artırımına gitmesi büyük ölçüde bekleniyordu.
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