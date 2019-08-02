Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı.
Bakan Pekcan, "Temmuz ayı ihracat rakamımız yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz icraatlarımız, ihracat ailemizin gayretleri ve çabaları sayesinde tüm küresel gelişmelere rağmen biz ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz. Temmuz ayında ithalatımız yüzde 7,98 azalarak 19 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.
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