Sosyal arsa projeleri, konut yatırımını tahtından edebilir

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz ağustos ayında ülke genelinde satılan konut sayısı 2022’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 düşerek 122 bin 91 olarak gerçekleşti. Sektör profesyonelleri ise bu gelişmelerin kaynağının enflasyon ve ekonomik darboğaz olduğunu öne sürüyor.

Bütçesini faydalı bir şekilde değerlendirmek isteyenler ise farklı yatırım araçlarının arayışına girerken Nova Arsa, sosyal arsaların yatırımcıların yeni gözdesi olabileceğine dikkat çekiyor.



“Sosyal arsalarla yeni nesil yatırım çözümü sunuyoruz””



Nova Arsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Kolcuoğlu, “Enflasyon etkisiyle yaşanan fiyat artışları en çok da emlak piyasasını etkiledi. Ağustos ayı itibarıyla inşaat maliyet endeksinde yıllık yüzde 66,46, aylık ise yüzde 4,62 oranında artış kaydedildi. İkamet etmek ya da yatırım yapmak amacıyla konut almayı planlayanlar ise fiyatların hızla yükselmesinden dolayı farklı seçeneklere yönelmek durumunda kaldı. Biz de yatırımcıların davranışlarında yaşanan bu değişimin farkında olarak ev sahibi olmak isteyenlere sosyal arsa projeleriyle alternatif sunuyoruz. Proje bedeli ödemeden, tüm resmi izin ve belgeler tamamlanmış, imarlı, ifrazlı, master planlı şekilde yatırım olanağı tanıyoruz” dedi.