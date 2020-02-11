'Sosyal bilimlerde davranış' alanına ilgi duyanlar için

İstanbul Aydın Üniversitesi, uluslararası bir sempozyuma ev sahipliği yapıyor. "Sosyal Bilimlerde Davranış Temelli Araştırmalar" sempozyumu 13 Şubat Perşembe günü başlıyor.

3 gün sürecek etkinlikte, alanında dünya çapında isim yapmış birçok uzman da konuşmacı olarak yer alacak.

Sempozyumda Davranışsal Finans, Sosyal Psikoloji, Müşteri Davranışları, Araştırma Yöntemleri, Örgütsel Davranış üzerine bildiriler yayımlanacak.

GENİŞ KONUŞMACI KADROSU



Türkçe ve İngilizce dillerindeki sempozyum, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde başlıyor.

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Davranış Temelli Araştırmalar Sempozyumu'nda sunulacak tüm bildirilerin özetleri ve tam metinleri, Journal of Euromarketing, Journal of Transnational Management ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yayınlanmaya hak kazanabilecektir.