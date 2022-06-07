Sosyal yardım başvurusu ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkan Erdoğan, sosyal yardımlar için 15 milyar liralık yeni bir paketin devreye alındığını ve haziran ayının 3. haftasından itibaren e-Devlet vasıta ile başvurulabilir hale geldiğini açıkladı.

Haberler 07.06.2022 - 16:32

Sosyal yardım başvurusu ne zaman yapılacak?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası sosyal yardımlar için 15 milyar liralık yeni bir paketin devreye alındığını söyledi. 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"Sosyal yardımlar konusunda müjde vermek istiyorum. Bu yıl Sosyal Yardım bütçemizi ek programlarla güçlendiriyoruz. Bu kapsamda aile desteği ile ekonomik anlamda dezavantajlı ailelere yönelik 15 milyar liralık yeni paketi devreye alıyoruz. Bu destek paketi Haziran ayının 3. haftasından itibaren e-Devlet vasıta ile başvurulabilir hale gelecek. Bir yıl boyunca sürecek ödemelerin ilki de Kurban Bayramı öncesi yapılacaktır. Son bir yılda sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının yardımlarından faydalanmış olan aileler herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın çocuklarını okullara kaydettirecektir. Anaokulu, anasınıfı yardım programının hayırlı olmasını diliyorum"

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