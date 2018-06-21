Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yaptıkları düzenlemeyle 4/B'lilerin (sözleşmeli personel) izin sürelerinde önemli iyileştirmelerin hayata geçirildiğini duyurdu.



Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle eşi doğum yapanların izni 2 günden 10 güne çıkarıldı. Evlilik ve doğum hallerinde verilen izin 3 günden 7 güne çıkarıldı.



Süt izni ilk altı ay için 1,5 saatten 3 saate çıkarılırken, doğum öncesi kullanılamayan analık izin süresinin doğum sonrası kullanılması sağlandı.



Evlat edinenlere de 8 hafta ücretli izni hakkı getirildi.



ENGELLİ PERSONELE GECE NÖBETİ YOK



Düzenleyeme göre, kadın personele; hamileliğin 24. haftasına kadar gece nöbeti veya gece vardiyası görevi verilemeyecek. Doğumdan sonra ise 2 yıl süreyle gece nöbeti veya gece vardiyası görevi yaptırılmayacak. Engelli personele süre sınırı olmaksızın isteği dışında gece nöbeti veya gece vardiyası görevi verilemeyecek.



Bakan Sarıeroğlu, doğum ve evlat edinmeye bağlı hakları da genişlettiklerini belirterek, "Doğum sebebiyle görevden ayrılabilme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. Evlat edinenlere de bu hak getirildi" ifadesini kullandı.

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