SPK 3 şirketin halka arzını onayladı: MHR Gayrimenkul, Borlease Otomotiv ve Dofer Yapı halka arz ne zaman?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 3 şirketin halka arzını onayladı. SPK, "MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ", "Borlease Otomotiv AŞ" ve "Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ"nin halka arzına onay verdi. Peki, MHR Gayrimenkul, Borlease Otomotiv ve Dofer Yapı halka arz ne zaman?

SPK 3 şirketin halka arzını onayladı: MHR Gayrimenkul, Borlease Otomotiv ve Dofer Yapı halka arz ne zaman?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 3 şirketin halka arzını onayladı. SPK haftalık bültenine göre, kurul, MHR Gayrimenkul'ün 4,30 liradan, Dofer Yapı'nın 17,11 liradan ve Borlease Otomotiv'in 25,29 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

SPK 3 şirketin halka arzını onayladı: MHR Gayrimenkul, Borlease Otomotiv ve Dofer Yapı halka arz ne zaman? - 1

MHR GAYRİMENKUL HALKA ARZ HAKKINDA

SPK'nın yayımladığı bültende halka arzına onay verilen MHR GYO halka arz, izahnamede yer alan bilgilere göre toplamda 207.000.000 lotunu yatırımcılarına satacak. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın talep toplama tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak. 

SPK 3 şirketin halka arzını onayladı: MHR Gayrimenkul, Borlease Otomotiv ve Dofer Yapı halka arz ne zaman? - 2

BORLEASE OTOMOTİV  HALKA ARZ HAKKINDA

SPK'nın yayımladığı bültende halka arzına onay verilen Borlease Otomotiv halka arz, izahnamede yer alan bilgilere göre toplamda 47.000.000 lotunu yatırımcılarına satacak. Talep toplama tarihlerinin yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. 

DOFER YAPI MALZEMELERİ HALKA ARZ HAKKINDA

Dofer Yapı Malzemeleri, toplamda 17.000.000 lotunu yatırımcılarına satacak. Dofer Yapı Malzemeleri halka arz tarihleri henüz belli olmadı. 

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