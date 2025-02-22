Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 535 bin 600 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 9 milyon 398 bin 804 lira olarak gerçekleşti.



Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 180 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 420 bin metreküp oldu.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 13 bin 839 lira, satış fiyatı ise 12 bin 521 lira olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 312 milyon 704 bin 880 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 312 milyon 527 bin 120 metreküp olarak kayıtlara geçti.​​​​​​​

