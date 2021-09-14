Spot ve ikinci el eşya satan esnaf, öğrencileri bekliyor

Kütahya'nın Balıklı Mahallesi'nde ikinci el eşya satan esnaf ve spotçular, hazırlıklarını tamamladı ve öğrencilerin şehre gelmesini bekliyor.

Ürün çeşitliği ile hesaplı eşyalar ile öğrencileri beklediklerini söyleyen spotçu Mehmet Koca, "Şu anda öğrencilerin gelişini sabırla bekliyoruz. Pandemi ile mağdur kaldık, dükkan kiraları falan bizleri zorladı. Eşyalarımız ve ürün çeşitliliğimiz fazla. Çekyat, koltuk, baza, halı öğrencinin alabileceği her şey var. Hesaplı cüzi miktarlarda ürünlerimiz ile onlara yardımcı olmaya hazırız" dedi.

Öğrencilerin hesabına göre ürün bulabileceklerinden bahseden spotçu Mehmet Kurt ise, "Şu anda öğrenciler gelmeye başladılar ve bir hareketlilik yaşamaya başladık.

Mini buzdolaplarımız 700 lira, çamaşır makinaları 700-800 lira, elektrikli süpürgeler 100-150 lira, oturma grupları 150-600 lira arasında değişiyor. Öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öğrenciler bütçelerine göre ürün bulabilirler" dedi.

Hazırlıkları tamamladıklarını ve öğrencileri beklediklerini ifade eden sportçu Hüseyin Kıyak da, "Öğrencilerin gelmesi ile birlikte işlerde bir hareketlilik başladı.

Geçtiğimiz sene hiç işimiz olmadı ancak bu yıl için umutluyuz. Çarşımızda baza-yatak 350-750 lira arasında, çamaşır makinaları 500-800 lira arası, çekyatlar 150-500 lira arasında, ocaklar ise 150 liradan satılıyor" diye konuştu.