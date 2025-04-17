Stagflasyon nedir, neden olur? Stagflasyonun sonuçları nelerdir?

Stagflasyon, ekonomi durgunluk yaşarken fiyatların da hızla arttığı yani yüksek enflasyon, düşük büyüme ve yüksek işsizlik ortamıdır.



Normalde ekonomide işler yavaşladığında enflasyonun düşmesi beklenir. Ancak stagflasyonda işler ters gider: Hem halkın alım gücü düşer hem de işsizlik artar. Yani ekonomi bir nevi sıkışır.



STAGFLASYON NEDEN OLUR?



Arz Şokları (Maliyet Şoku):



Petrol fiyatlarının aniden yükselmesi gibi ham madde maliyetlerindeki sert artışlar, üretimi pahalılaştırır. Bu hem fiyatları artırır hem de ekonomik büyümeyi baskılar.



Yanlış Para Politikaları:



Merkez bankalarının düşük faizle talebi körüklemesi ama aynı anda üretimin artmaması, sadece fiyatları şişirir. Bu da kontrolsüz enflasyon yaratırken büyüme sağlayamaz.



Kur Şokları ve Döviz Krizleri:



Yerel para biriminin değer kaybı ithalatı pahalı hale getirir. Maliyetler artarken halkın alım gücü düşer, büyüme yavaşlar.



Küresel Ekonomik Krizler:



Dış talebin düşmesiyle ihracat azalır, ekonomi yavaşlar. Aynı anda iç piyasada enflasyon yükselirse stagflasyon ortaya çıkar.



STAGFLASYONUN SONUÇLARI



Stagflasyon oluşan bir ülke ekonomisinde genellikle şunlar yaşanır;



Alım gücü düşer,



İşsizlik artar,



Yatırım ve üretim durma noktasına gelir,



Ekonomik güven zedelenir,



Toplumda huzursuzluk artabilir.