İngiltere ve AB, Brexit için yeniden düzenlenmiş bir anlaşma üzerinde uzlaşı sağladı.

Avrupa Birliği (AB) Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, İngiltere'nin AB'den "düzenli bir şekilde ayrılmasını" sağlayacak anlaşma üzerinde uzlaşı sağlandığını belirterek, "Yeni düzenlemelere göre, İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında fiziki sınırın engellenmesi, Ada ekonomisinin korunması ve AB tek pazarının bütünlüğünün korunması sağlanacak." dedi.



Barnier, AB ve İngiltere arasında yeniden düzenlenmiş Brexit anlaşmasında uzlaşı sağlanmasının ardından Brüksel'de basına açıklamalarda bulundu.



Çok yoğun müzakereler sonrasında değişiklikler üzerinde anlaşma sağlandığını kaydeden Barnier, taraflar için İngiltere'deki AB vatandaşları ve AB ülkelerindeki İngiliz vatandaşlarının her zaman öncelik konusu olduğunun altını çizdi.

STERLİN BEŞ AYIN ZİRVESİNDE

Sterlin, İngiltere ile Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit anlaşmasına vardığı yönündeki haberlerin ardından beş ayın zirvesine tırmandı.

Sterlin/dolar paritesi, bugün 14.40 itibariyle 1.28’den işlem görüyordu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ve AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'in bir anlaşmaya varıldığını doğrulamasının ardından 1.29'un üzerine tırmandı.

Analistler, Brexit'e dair gelişmelerin özellikle sterlin üzerinde etkili olmaya devam ettiğini, bugün ve yarın Brüksel'de gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi'nden gelecek haberlerin pay piyasalarının yönü üzerinde belirli olacağını ifade etti.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı başbakan seçilmesinde destekleyen Kuzey İrlandalı Demokratik Birlik Partisi, Brexit planını desteklemeyeceklerini açıkladı.



Almanya Şansölyesi Angela Merkel de zirve öncesi yaptığı açıklamalarda, "Brexit'te daha iyi bir yoldayız ancak henüz amacımıza ulaşamadık. Zirvenin nasıl sona ereceğini ise bilemiyorum" ifadesini kullandı.



Anlaşmalı Brexit için halihazırda uygun bir ortam oluşmadığını ve siyasilerin çözmeleri gereken birçok konu olduğunu kaydeden analistler, anlaşmasız Brexit'in hayata geçmesinin ise küresel piyasalarda belirsizlikleri artırabileceğini söyledi.



Analistler, bugün İngiltere'de perakende satışlar, ABD'de ise haftalık işsizlik başvuruları ve sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.

HABERE GİT: BREXİT NEDİR?

BREXIT SÜRECİ HANGİ AŞAMADA?



İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.



Ancak eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.



İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığın önüne geçmek için İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı AB'den yeni erteleme istemeye mecbur bırakan yasayı kabul etmişti.



Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair açıklama yapmayan ve AB'ye sunduğu yeni teklifi kabul görmeyen Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştireceğini söylüyor.

İNGİLTERE'DE BREXİT ÇIKMAZI