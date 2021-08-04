STK'lardan 'orman yangını' açıklaması

Türkiye'nin işçi, çiftçi, işveren, memur, esnaf, tüccar, sanayici ve üreticilerini temsil eden sendikalar ve meslek örgütleri, ülke genelindeki yangınlara ilişkin ortak açıklama yaptı.

İHA 04.08.2021 - 16:31

STK'lardan 'orman yangını' açıklaması

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Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından, yurt genelinde meydana gelen yangınlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenerek, mağdur olanlara geçmiş olsun dileği iletildi.

Yangınları söndürmek için gece gündür canla başla çalışan tüm ekiplere ve vatandaşlara minnetin sunulduğu açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ülkemiz, her zaman olduğu gibi devlet-millet el ele bu zorluğun da üstesinden gelecek güç, kabiliyet ve imkânlara sahiptir. Ülkemizin bu yangın felaketine en yakın zamanda son vermeyi başarıp, hızlı bir restorasyon sürecini ortaya koyacağına ve devlet-millet dayanışması ile bütün yaraları saracağına inanıyoruz.”

Bu zor günlerde, Türk devletinin mücadelesine gölge düşürecek hususlardan kaçınarak, mücadele gücünü artıran birlik, beraberlik ve dayanışmanın öne çıkarılması gereken bir gündemin yaşandığı aktarılan açıklamada, “Bizler, bu mücadelede imkânlarımız ölçüsünde devletimizin ve milletimizin yanındayız."

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