Stokçuluk yapanın cezası artacak

Başta gıda ürünlerinde olmak üzere stokçuluk yaptığı tespit edilenlere yönelik cezaların artırılması için çalışma başlatıldı.

Haberler - NTV Haber 07.12.2021 - 14:07

Stokçuluk yapanın cezası artacak

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Stokçuluk cezalarında artış için çalışma başlatıldı.

İlgili yasa uyarınca fahiş fiyat artışı için 10 ile 100 bin, stokçuluk yapanlara 50 ile 500 bin lira arasında para cezası veriliyor.

Bu oranlar, usulsüzlük yapan işletmelerin büyüklüğüne göre 5 ile 50 kat arasında artırılarak da uygulanabiliyor.

Edinilen bilgilere göre, bu cezaların artırılması için yasa değişikliği yapılacak. Para cezası artışına ek olarak yeni yaptırımlar da masada.

ERDOĞAN: STOKÇULUK YAPAN BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK

Düzenlemenin sinyalini Cumhurbaşkanı vermişti.

Erdoğan, Katar ziyareti öncesi basın toplantısında "Gıdadaki stokçuluk yenilir yutulur değil. Cezası da çok düşük. Ben talimatı verdim, zora sokacak yaptırımları devreye sokacağız. Stokçuluk yapan bedelini ağır ödeyecek" demişti.

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