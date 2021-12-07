Stokçuluk yapanın cezası artacak

Stokçuluk cezalarında artış için çalışma başlatıldı.



İlgili yasa uyarınca fahiş fiyat artışı için 10 ile 100 bin, stokçuluk yapanlara 50 ile 500 bin lira arasında para cezası veriliyor.



Bu oranlar, usulsüzlük yapan işletmelerin büyüklüğüne göre 5 ile 50 kat arasında artırılarak da uygulanabiliyor.



Edinilen bilgilere göre, bu cezaların artırılması için yasa değişikliği yapılacak. Para cezası artışına ek olarak yeni yaptırımlar da masada.



ERDOĞAN: STOKÇULUK YAPAN BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK



Düzenlemenin sinyalini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti.

Erdoğan, Katar ziyareti öncesi basın toplantısında "Gıdadaki stokçuluk yenilir yutulur değil. Cezası da çok düşük. Ben talimatı verdim, zora sokacak yaptırımları devreye sokacağız. Stokçuluk yapan bedelini ağır ödeyecek" demişti.