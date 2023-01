Stoksuz satış pazarı 2031’e kadar her yıl %27 büyüyecek

Girişimcilerin çok küçük sermayelerle e-ticarete girmesine olanak tanıyan, depolama, lojistik ve sipariş yönetimi gibi ayrıntıları tedarikçiye devreden stoksuz satış modeli, son yılların en popüler e-ticaret modellerinden biri oldu.



Allied Market Research tarafından yürütülen araştırmada, dropshipping olarak da bilinen ve 2021'de 155,6 milyar dolar büyüklüğe sahip olan pazarın her yıl ortalama %27 bileşik büyümeyle 2031'de 1,6 trilyon dolara ulaşacağı tahmin edildi.



Öte yandan Google’ın arama hacimlerindeki değişimleri ölçen Trends servisinin verileri, Türkiye'de dropshipping kavramının arama hacminin son 5 yılın en yüksek seviyelerinde olduğunu gösterdi.



Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan biggamz Kurucusu Hasan Can Çap, “Stoksuz satış, yurt dışındaki ürünleri tüm operasyonel süreçleri tedarikçinin üstlendiği bir yöntemle başka ülkelere ulaştırmak isteyen girişimciler için oldukça ideal ve popüler bir model. Yine de doğru ürünü seçmek, doğru pazaryerinde stoksuz satışa başlamak önem arz ediyor.” dedi.



DÜŞÜK YATIRIM GEREKSİNİMİ STOKSUZ SATIŞA TALEBİ ARTIRIYOR



Stoksuz e-ticarette girişimcilerin envanter, lojistik, stok yönetimi, satış karşılama gibi süreçlerle ilgilenmesi gerekmiyor. Dropshipping, örneğin Amazon’un ABD’deki mağazasında sattığı bir ürünü, üzerine kâr payı da ekleyerek Kanada’daki mağazasında yeniden satmayı tanımlıyor. Bu modelin satıcılara geniş bir ürün portföyü sunabilmeleri yönünde avantaj sağladığını belirten Hasan Can Çap, “Ayrıca depo, lojistik, nakliye, üretim gibi alanlarda yatırıma ihtiyaç duyulmuyor. Dropshipping, halihazırda var olan, üretilen ve bir pazarda sunulan bir ürünün, başka bir pazarda kâr payıyla, doğrudan tedarikçiden tüketiciye ulaştırılması anlamına geliyor. Ürünler, siparişler, nakliye süreci, hesap sağlığı gibi tüm başlıkları biz kontrol ediyor, müşteriye raporluyoruz. Başlangıç sermayesiyle bu modele dahil olan girişimciler, saat farkını da hesaba kattığımızda, tabiri caizse uyurken dahi gelir elde edebiliyor” diye konuştu.



Stoksuz e-ticareti bir anlamda yönetilen bir servise dönüştürdüklerini vurgulayan Hasan Can Çap, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Küresel e-ticaret büyümesini de destekleyen stoksuz satışı herkesin, herhangi bir bilgi veya deneyimi olmadan yararlanabileceği bir hizmet olarak sunuyoruz. 55 bin TL hizmet ücreti ödeyen herkes, biggamz ağına katılabiliyor. İlk 3 ay komisyon vermediği gibi, satışlardan elde edilen kâr üzerinden komisyon kesintisi yapılıyor ve kalan tutar girişim sahibine ulaştırılıyor. Ayrıca referans modeliyle sisteme yakınlarını dahil eden girişimciler de kişi başına ödenen komisyondan yararlanabiliyor.”