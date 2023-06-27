Stopaj ne demek?

Kur korumalı mevduatta (KKM) vatandaşlar için stopaj avantajı 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı. Uygulama ile yatırım fonlarından elde edilen gelirlerdeki stopaj oranının yüzde 10 yerine yüzde sıfır olarak uygulanmasına devam edilecek. Peki, stopaj ne demek?

Stopaj ne demek?

Stopaj (kaynaktan kesme), gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade eder. 

Stopaj, gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden ödeme tutarının bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik tedbiridir.

STOPAJ UYGULAMASININ AMACI

Stopajın amacı, vergi tahsilatının daha güvenli bir şekilde yapılabilmesini sağlamak ve vergi maliyetlerini azaltmaktır.

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