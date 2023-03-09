Şubat ayı KYK yurt ücretleri iade edilecek mi? Bakan Kasapoğlu açıkladı

Şubat ayı KYK yurt ücretlerinin iade edilip edilmeyeceğiyle ilgili araştırmalar sürüyordu. Konuyla ilgili açıklama, Bakan Kasapoğlu tarafından yapıldı.

KYK yurtlarına depremzedelerin yerleştirilmesinin ardından, öğrenciler yurtlardan ayrılmıştı. Fakat ödemesini yapan öğrenciler, ücretleriyle alakalı geri ödemelerin yapılacağı zamanı bekliyordu. Peki, Şubat ayı KYK yurt ücretleri iade edilecek mi?



KYK YURT ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ?



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, KYK yurt ücretlerinin iade edilip edilmeyeceğiyle ilgili açıklamada bulundu.



Kasapoğlu açıklamasında şunları söyledi;



"Sevgili gençler, GSB Yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor. 20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir."



Buna göre; KYK yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin, ücretleri iade edilecek.