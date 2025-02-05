Şubat ayı yaşlılık maaşı ödemeleri 2025: Yaşlılık ve engelli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?
Şubat ayı yaşlı ve engelli maaşının yatıp yatmadığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay maaş alan 65 yaş üstü vatandaşlar ve ihiyaç sahipleri tarafından sorgulanıyor. 2025 yılı memur ve emekli zammının belli olmasıyla birlikte, yaşlılık ve engelli maaşlarında da artışa gidildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayına ilişkin yaşlılık maaşlarıyla alakalı müjdeli haberi verdi. Peki, şubat ayı yaşlı ve engelli maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
2025 şubat ayı yaşlı ve engelli maaşlarının ne zaman yatacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşların gündeminde yer alıyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayına yönelik toplam 6,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.
BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklama ile engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.
Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda şubat ayı için 3,8 milyar lira yaşlı aylığı, 3 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum"
2025 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLDU?
65 yaş aylığı 4.181,63 TL’den memur maaşına yapılan zamla birlikte 4.664 TL’ye yükseldi.
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