Şubatta 485 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Ticaret Bakanlığı, şubat ayında 485 adet dahilde işleme izin belgesi verdi. Dahilde işleme izin belgelerinin yanı sıra, 8 adet yurt içi satış ve teslim belgesi, 3 adet hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

Anadolu Ajansı 10.03.2021 - 13:45

Şubatta 485 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

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Dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 485 firma için izin belgesi düzenlendi. 

Ticaret Bakanlığı'nın, şubat ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 485 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 8 yurt içi satış ve teslim, 3 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 8 oldu.

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