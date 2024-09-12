Sübvansiyon nedir, ne demek? Ekonomide sübvansiyon ne anlama gelir?

Sübvansiyon kelimesinin anlamı, ekonomi haberlerini yakından takip eden birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Sübvansiyon, devletler tarafından üretici ve tüketiciyi desteklemek amacıyla yapılan karşılıksız yardımlar için ifade edilmektedir. Peki, sübvansiyon nedir, ne demek? Ekonomide sübvansiyon ne anlama gelir?

Sübvansiyon nedir, ne demek? Ekonomide sübvansiyon ne anlama gelir?

Sübvansiyon ya da destekleme, devletin kişi ya da kurumlara mal, para veya hizmet biçiminde yaptığı karşılıksız yardımları ifade eder.

Sözcük Türkçeye Fransızcadan girmiştir, tam karşılığı TDK Sözlük'te destekleme olarak verilmesine rağmen bir iktisat terimi olarak sıklıkla kullanılmaktadır.

Devlet, çeşitli sosyal ve ekonomik amaçları gerçekleştirmek üzere sübvansiyon verebilir. Örneğin; geniş halk kitlelerinin tükettiği bir malın fiyatını düşük tutarak aradaki farkı bütçe gelirinden karşılayabilir. Buradaki amaç tüketicinin korunmasıdır.

Tersine, üreticiyi korumak amacıyla da üreticiye, piyasa fiyatına ek bir ödemede bulunabilir. Bunun gibi, ihracatı özendirmek üzere, ihracatçıya ülkeye kazandırdığı döviz başına belirli bir sübvansiyon ödeyebilir.

Sübvansiyon, dolaysız veya dolaylı yollarla yapılabilir. Örneğin; birim üretim başına para olarak verilen sübvansiyonlar birinci gruba girer. Oysa üretici veya ihracatçıya düşük faizli kredi verilmesi, vergide indirim, malın girdilerinin ucuz fiyatlardan sağlanması gibi uygulamalar da ikinci gruba örnektir.

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