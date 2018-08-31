Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 567'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 8, 19, 31, 39, 42, 47 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 897 bin 916 lira 32 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 45 kişi 11 bin 624 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 973 kişi 188 lira 65'er kuruş, 3 bilen 61 bin 255 kişi 15 lira 85'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.



Çekilişte, toplam 2 milyon 54 bin 843 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 486 bin 868 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 830 bin 240 lira 20 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



Milli Piyango İdaresi tarafından 19 Ekim 2007 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.