Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 23 Temmuz Milli Piyango Süper Loto bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'nun 666.hafta çekiliş sonuçları belirlendi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 666. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 08 - 10 - 15 - 16 - 17 - 47



Çekilişte bu hafta büyük ikramiye ikiye bölündü. Ankara-Çankaya ve İzmir-Urla ilçelerinden iki şanslı bilet ikramiyenin sahibi oldu. Kişi başına düşen ikramiye tutarı 3.094.095,95 TL.



5 bilen kişi sayısı : 45



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11.092,50 TL



4 bilen kişi sayısı :3.330



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 162,90 TL



3 bilen kişi sayısı : 64.067



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,25 TL



Öte yandan, internetten oynanan "Para Loto"nun sekizinci hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 1.822.751,04 TL

'lik ikramiye sekizinci kez devretti.