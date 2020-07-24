Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 23 Temmuz Milli Piyango Süper Loto bilet sorgulama

ntv.com.tr 24.07.2020 - 09:42
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'nun 666.hafta çekiliş sonuçları belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 666. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 08 - 10 - 15 - 16 - 17 - 47
Çekilişte bu hafta büyük ikramiye ikiye bölündü. Ankara-Çankaya ve İzmir-Urla ilçelerinden iki şanslı bilet ikramiyenin sahibi oldu. Kişi başına düşen ikramiye tutarı 3.094.095,95 TL.
5 bilen kişi sayısı : 45
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11.092,50 TL
4 bilen kişi sayısı :3.330
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 162,90 TL
3 bilen kişi sayısı : 64.067
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,25 TL
Öte yandan, internetten oynanan "Para Loto"nun sekizinci hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 1.822.751,04 TL
'lik ikramiye sekizinci kez devretti.