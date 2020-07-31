Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 30 Temmuz Milli Piyango Süper Loto bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'nun 667.hafta çekiliş sonuçları belirlendi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 666. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 05 - 11 - 31 - 40 - 45 - 53



Bu şanslı numaraları bilen olmayınca 1.943.698,52 TL olan büyük ikramiye devretti.



5 bilen kişi sayısı : 41



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10.734,00 TL



4 bilen kişi sayısı : 2.659



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 179,65 TL



3 bilen kişi sayısı : 52.160



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,45 TL



Öte yandan, internetten oynanan "Para Loto"nun dokuzunca hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 2.077.872,64 Liralık ikramiye dokuzuncu kez devretti.

