Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 606. hafta çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 6, 12, 33, 39, 45 ve 48 olarak belirlendi.



SÜPER LOTO 6. KEZ DEVRETTİ



Süper Loto'nun 606'ncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 15 milyon 367 bin 325 lira 52 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 74 kişi 9 bin 596 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 253 kişi 181 lira 25'er kuruş, 3 bilen 86 bin 347 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte, toplam 2 milyon 780 bin 501 lira ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 956 bin 743 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 95 bin 548 lira kamuya aktarıldı.