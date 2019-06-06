Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Loto'nun 607. hafta çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 10, 12, 20, 26 ve 49 olarak belirlendi.



Süper Loto'nun 607'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 18 milyon 431 bin 563 lira devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 80 kişi 8 bin 674 lira 85'er kuruş, 4 bilen 4 bin 200 kişi 179 lira 35'er kuruş, 3 bilen 88 bin 817 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte, toplam 2 milyon 717 bin 341 lira ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 914 bin 147 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 70 bin 662 lira kamuya aktarıldı.