Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.
Süper Loto'nun 600. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 11, 18, 33, 36, 37 ve 52 olarak belirlendi.
Süper Loto'nun 600'üncu hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 15 milyon 356 bin 555 lira ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 55 kişi 13 bin 60'ar lira, 4 bilen 3 bin 882 kişi 201'er lira, 3 bilen 86 bin 128 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırdığı bildirildi.