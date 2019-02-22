Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 6 bilen çıkmayınca, 22.804.853,64 TL devretti.



Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 592. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 6, 15,19, 22 ve 50 olarak belirlendi.﻿​



Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 22 milyon 804 bin 853 lira devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 99 kişi 9 bin 878 lira 70'er kuruş, 4 bilen 5 bin 557 kişi 188 lira, 3 bilen 116 bin 838 kişi 15 lira 50 kuruş ikramiye almaya hak kazandı.