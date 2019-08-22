Süper Loto oyununun 618. hafta çekilişi yapıldı.
Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 10, 17, 36, 37, 53 ve 54 olarak belirlendi.
Bu haftaki çekilişte 6 bilen 1 kişi, 36 milyon 524 bin 373 lira ikramiye kazandı
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 141 kişi 10 bin 47 lira 45'er kuruş, 4 bilen 8 bin 159 kişi 188 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 172 bin 378 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul'un Bakırköy ilçesinden yatırdığı bildirildi.
Hasılattan KDV olarak 3 milyon 903 bin 255 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 185 bin 706 lira 62 kuruş kamuya aktarıldı.
Süper Loto Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 22 Ağustos Milli Piyango Süper Loto Bilet Sorgulama
Anadolu AjansıEkonomi
Süper Loto Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 22 Ağustos Milli Piyango Süper Loto Bilet Sorgulama...
Süper Loto oyununun 618. hafta çekilişi yapıldı.