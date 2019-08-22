Süper Loto oyununun 618. hafta çekilişi yapıldı.



Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 10, 17, 36, 37, 53 ve 54 olarak belirlendi.



Bu haftaki çekilişte 6 bilen 1 kişi, 36 milyon 524 bin 373 lira ikramiye kazandı



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 141 kişi 10 bin 47 lira 45'er kuruş, 4 bilen 8 bin 159 kişi 188 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 172 bin 378 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul'un Bakırköy ilçesinden yatırdığı bildirildi.



Hasılattan KDV olarak 3 milyon 903 bin 255 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 185 bin 706 lira 62 kuruş kamuya aktarıldı.