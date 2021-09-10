Süper Loto sonuçları canlı çekiliş ile açıklandı (9 Eylül Süper Loto sonuç sorgulama ekranı)

Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da dün (9 Eylül Perşembe) akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 18 milyon 499 bin 426 TL. Canlı çekiliş sonrası kazandıran numaralar sonuç sorgulama ekranı ile yayınlandı. İşte detaylar...

ntv.com.tr 10.09.2021 - 10:08 | Son Güncelleme : 10.09.2021 - 10:51

Süper Loto sonuçları canlı çekiliş ile açıklandı (9 Eylül Süper Loto sonuç sorgulama ekranı)

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milli piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftalık düzende 3 gün yapılan 'Süper Loto sonuçları' dün (9 Eylül Perşembe) şans oyunu severler için bir kez daha belirlenerek açıklandı.

9 Eylül 2021 tarihli Süper Loto çekilişi dün akşam saat 21:30’da gerçekleştirildi.

Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -11-18-26-34-42-60- oldu.

Çekilişin ardından açıklanan sonuçlara göre, 6 bilen talihli çıkmadı ve 18.499.426,25 TL sonraki çekilişe devretti.

Şans oyunu müdavimlerinin ilgi gösterdiği Süper Loto çekilişinin sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor.

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