Süper Loto sonuçları canlı çekiliş ile açıklandı (9 Eylül Süper Loto sonuç sorgulama ekranı)

milli piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftalık düzende 3 gün yapılan 'Süper Loto sonuçları' dün (9 Eylül Perşembe) şans oyunu severler için bir kez daha belirlenerek açıklandı.

9 Eylül 2021 tarihli Süper Loto çekilişi dün akşam saat 21:30’da gerçekleştirildi.

Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -11-18-26-34-42-60- oldu.

Çekilişin ardından açıklanan sonuçlara göre, 6 bilen talihli çıkmadı ve 18.499.426,25 TL sonraki çekilişe devretti.

Şans oyunu müdavimlerinin ilgi gösterdiği Süper Loto çekilişinin sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor.



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