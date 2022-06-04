Sürdürülebilir havacılık akademiye taşınıyor

Havacılık endüstrisinden kaynaklanan karbondioksit emisyonları, küresel emisyonların yüzde 2,5'ini oluşturuyor ve bu sayının 2050 yılına kadar üç katına çıkacağı tahmin ediliyor. İngiltere, Londra merkezli Imperial College’ın mezunlarından Brahmal Vasudevan ve ortağı Shanthi Kandiah, havacılık endüstrisinin yarattığı emisyon sorununa çözüm bulunmasına destek olmak için okula 25 milyon Pound bağışta bulundu. Bu bağışla okul bünyesinde Sürdürülebilir Havacılık Enstitüsü'nü kurulacak.



Okulun öncelikli araştırma alanları arasında düşük ve sıfır kirlilik üreten motorlar, aerodinamik, yapılar, malzemeler, yakıt sistemleri, kontroller ve uçak konfigürasyonu yer alacak. Imperial College London'daki Havacılık Bölümü’nin Başkanı Profesör Paul Robinson, “Net-sıfır uçuşa ulaşmak, tüm havacılık sisteminde radikal bir değişim gerektirecek. Yapacak çok şey var ve çok fazla zaman yok, ancak sektör genelinde ve ötesinde gösterilen bir irade ve kararlılık var. Bu enstitü aracılığıyla bunu gerçekleştirecek yeteneğe, kaynaklara ve araştırma gücüne erişeceğiz” dedi.