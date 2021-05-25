Sürdürülebilir İş Ödülleri 2021 için başvurular başladı

Dünyayı etkisi altına alan pandemi ile birlikte her alanda önemli değişimlere tanık olunan şu dönemde, sürdürülebilirlik ekseninde iş modellerinin yeniden tanımlanacağı kaçınılmaz gerçeğini bir kez daha açıkça ortaya koydu.

Tüm sektörlerde sürdürülebilir iş modellerine yönelik çalışmalarıyla örnek teşkil eden kurumlara açık olan ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri’, Türkiye'de sürdürülebilirlik dönüşümünü hedefleyen, ortak geleceğimize sahip çıkan birçok yenilikçi projenin ortaya çıkmasına ilham ve yön vermeyi amaçlıyor.

Büyük ölçekli, KOBİ, Startup ve Belediyelerin başvurabildiği ödüller, alanında uzman akademisyenler ve lider isimlerden oluşan 50 kişilik jüri tarafından değerlendirilecek.



TÜRKİYE'DE 115'İN ÜZERİNDE PROJE ÖDÜLLENDİRİLDİ



Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan başarılı modelleri ve projeleri ödüllendiren platformda, geride kalan 7 yılda 115’in üzerinde proje ödüllendirildi.

Büyük Ölçekli firmaların yanı sıra KOBİ, Startup ve belediyelerin de katılabildiği ödüller için 1 Nisan’da başlayan ve dijital dönüşüm esas alınarak online sistem üzerinden gerçekleşen başvuru süreci, 15 Haziran’a kadar devam edecek. Başvurular için detaylar, https://surdurulebilirisodulleri.com/ sitesi aracılığıyla takip edilebilecek.



COVİD-19 DÖNEMİNE ÖZEL 2 EK KATEGORİ



Enerji Yönetimi, Atık Yönetimi, Su Yönetimi, Sürdürülebilir İş Raporlaması, Karbon Yönetimi, Döngüsel Plastik Yönetimi, Sürdürülebilir İnovasyon, Sosyal Etki, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, İşbirliği, Sürdürülebilirlik İletişimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Kadının Güçlendirilmesi, Çalışan Katılımı, Startup ve yeni eklenen Döngüsel Plastik Yönetimi olarak toplam 15 kategoride başvuru yapılabilecek ödüllerde, ayrıca yine bu yıl da Covid-19 dönemine özel 2 ek kategori de yer alıyor.

Alanında uzman akademisyenlerden ve lider isimlerden oluşan seçkin jüri üyeleri tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından kazananlar ödül töreninde açıklanacak.