Sürdürülebilir markaların büyük buluşması 12-13-14 Eylül’de

Günümüzün birbirine bağlantılı dünyasında tüm sorunlar küresel hale geliyor, ancak günün sonunda tüm çözümlerin yerel olarak etkinleştirilmesi gerekiyor. Tedarik zincirindeki aksamalar, artan sosyal ve politik gerilimler markalar için risk oluşturuyor.



Risklerle başa çıkmanın, yeni fırsatlar keşfetmek ve marka sevgisi, sadakati yaratan anlamlı ilişkiler kurmanın önemli yollarından biri olarak yerel kültüre uygun olarak yerel düşünmeyi, yerel yaklaşımları yenilemeyi ve inovatif perspektifi yerele taşımakla mümkün olabileceği görüşüyle, SB 23 Türkiye, ‘’Regenerating Local’’ başlığını konferansın ana temasına taşıyor.



Sustainable Brands Türkiye 23, yerel tedarik zincirleri, yerel ortaklıklar, yerel pazarlama aktivasyonları ve müşteri katılımı ile yereli yeniden keşfetme merceğinde markaları güçlendirmenin yollarını keşfetmek için toplanıyor.

Sürdürülebilir markaların en büyük buluşması olan SB’23, 12-13-14 Eylül tarihleri arasında hibrit olarak gerçekleşecek. Konferans, marka liderlerinin ‘Regenerating Local’ temasıyla 12 Eylül’de Mandarin Oriental Bosphorus’ta buluşmasıyla başlayacak ve gün boyu gerçekleşecek etkinlikler canlı olarak yayınlanacak. Konferansın ikinci ve üçüncü günleri ise (13 - 14 Eylül 2023) tamamen çevrimiçi düzenlenecek ve Thomas Kolster, Vincent Avanzi, Marci Zaroff, Graham Hales, John Grant, Chris Oestreich ve daha birçok uzman, global vizyonlarını, dünya çapındaki iyi uygulama örneklerini, içgörülerini konferansın takipçileriyle paylaşacak.



Alanlarında uzman konuşmacıların, olumlu bir etki yaratmak adına geliştirdikleri yeni yaklaşımları aktaracakları konferansta ayrıca deneyim geliştirmeye yönelik workshopların yanı sıra oturumlar arası zihinsel mola vermeye fırsat tanıyacak özel etkinlikler de yapılacak.





Sürdürülebilirlik liderlerinden destek



Sustainable Brands Türkiye 2023, her yıl olduğu gibi bu yıl da yine sürdürülebilirliğe gönül veren ve bu yolda önemli mesafe harcayan lider kuruluşların destekleriyle gerçekleşecek. Trendyol Impact Sponsor olarak destek verirken, Shell Premier, Loreal, Evreka ve Nippon Paint Betek Boya ve Nestle ise Major sponsorlar arasında yer alıyor. Konferansın Supporting sponsorları ise Cargill, Signify ve AZKarbon.



Detaylı bilgi ve kayıt için: https://sustainablebrandsturkey.com/sb2023/