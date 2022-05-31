Sürdürülebilir turizm için yol haritası

Ana teması "Sürdürülebilir ve Dayanıklı Bir Gelecek İçin Yeniden İnşa” olan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Euromonitor International işbirliği ile hazırlanan 2021 Seyahat ve Turizm Gelişim Endeksi'ne göre “COVID-19 salgını, Seyahat ve Turizm (T&T) sektörünün karşılaştığı en büyük zorluklardan biri oldu ve yalnızca sektördeki işletmelerin refahını değil, aynı zamanda on milyonlarca çalışanın, yerel topluluğun ve tüm toplumun refahını da baltaladı.



Raporda, “dünya çapında ekonomiler ve turizm sektörü yavaş yavaş toparlanırken mevcut krizlerden dersler çıkarılması, gelişen zorluklar ve risklerle karşı karşıya olan T&T sektörüne uzun vadeli kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık yerleştirmek için adımların atılması çok önemli” ifadesine yer veriliyor.



YENİ DİNAMİKLER, FIRSATLAR VE UYUM İHTİYACI YARATTI



Raporda sektörün zorlu çalışma koşullarıyla karşı karşıya kaldığını, ancak değişen talep dinamiklerinin fırsatlar ve uyum ihtiyacı yarattığına dikkat çekiliyor. Ancak kısa vadede, azalan kapasite, jeopolitik gerilimler ve işgücü kıtlığı gibi zorluklar toparlanmayı yavaşlattığına işaret ediliyor. Ancak raporda, yerel ve doğa temelli turizm, dijital göçebelerin yükselişi ve “bleisure” gibi pazarlarda fırsatlar olduğu vurgulanıyor.