Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde finale kalan projeler belli oldu. "Sürdürülebilirliğin Oscarları" 17 Ekim Perşembe günü sahiplerini bulacak.
Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan başarılı sürdürülebilir iş modellerini ödüllendirmek ve geniş kitlelerle paylaşmak amacıyla bu yıl altıncısı düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde finale kalan projeler açıklandı.
15 kategoride ‘Sürdürülebilirliğin Oscarları’nı kazanan firmalar, 17 Ekim’de Fairmont Quasar Oteli’nde yapılacak törende açıklanacak.
ENERJİ YÖNETİMİ
ASTER TEKSTİL- Eco-Factory
BESLER GIDA- Yüksek Verimli Buz Soğutmalı Vakum Sistemi ile Enerjide Sürdürülebilirlik
HAYAT KİMYA - Deterjan Prosesi Trijenerasyon Tesisi Projesi
TÜPRAŞ- Kırıkkale Rafinerisi Yeni Güç Santrali Projesi
VİKİNG KAĞIT- Kurutma Davlumbazlarında Buhar Yerine Atık Sıcak Gaz Kullanımının Gerçekleştirilmesi
KARBON YÖNETİMİ
EKOL- Intermodal Taşımacılık
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ- İzmir Sürdürülebilir Ulaşım Projesi
SÜTAŞ- Sütaş Karbon Yönetimi Modeli
TURKCELL- Dergilik
ATIK YÖNETİMİ
ARÇELİK- Kullanılmış Atık PET Şişelerin Yüksek Performanslı, İnovatif ve Sürdürülebilir Çamaşır Makinası Kazanı Üretiminde Kullanımı
BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ- Sıfır Atık Sistemiyle Akıllı Yeraltı Çöp Toplama Sistemlerinin Entegrasyonu
BEYKOZ BELEDİYESİ-Yeşil Okul Projesi
FERRERO FINDIK- Fındık Tarımında Bitkisel ve Hayvansal Kompost
KASTAMONU ENTEGRE-Sıfır Atık, Temiz Çevre
MAVRUZ TARIM-Türkiye'nin İlk Fabrika Baca Atığı ile Isıtılan Modern Serası
MİGROS-Gıdaya Saygı Projesi
MİMSAN-Çöplerin Bertarafı ve Elektrik Enerjisi Üretimi
NESTLE TÜRKİYE- Nestlé Atık Yönetimi Projesi
OTOKOÇ OTOMOTİV-Dijital Ofis (Kağıtsız Ofis)
SÜTAŞ-SÜTAŞ Atık Yönetimi Modeli
VESTEL BEYAZ EŞYA- ENVEstel Atık Yönetim Modeli
SU YÖNETİMİ
CANTEK-Tamamen Kapalı Ortamlarda LED Aydınlatmalı Dikey Bitki Fabrikalar
FERRERO FINDIK-Fındık Bahçelerinde Damla Sulama
KEREVİTAŞ-Tatlı Mısır Damla Sulama Prim Sistemi
KORTEKS-Suyun Endüstride Verimli Kullanılması
MEY İÇKİ-Mey Diageo Su Verimliliğini Arttırma Projeleri
PHILSA PHILIP MORRIS-Sürdürülebilir Su Yönetimi Modeli
TEKFEN-Klasik Islah Metotları Sonucunda Elde Edilen Yeni Susam Çeşidi Sayesinde Su Tasarrufunun Sağlanması
TÜPRAŞ-İzmir Rafinerisi Yeni Su Arıtma Ünitesi
ÜLKER-Sürdürülebilir Su Yönetimi
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
FERRERO FINDIK-Ferrero Değerli Tarım Programı
KEREVİTAŞ-Sözleşmeli Tarım
OLAM PROGIDA-Olam Progıda Sorumlu Tedarik Zinciri
TÜPRAŞSürdürülebilir Tedarik Zinciri: Demiryolu ile Güvenli, Çevreci & Ekonomik Taşımacılık
ÜLKER-Tedarik Zinciri Mükemmellik Yolculuğu
İŞBİRLİĞİ
AKADEMİ ÇEVRE-Bu Atıklar Kod Yazıyor!
ANADOLU EFES-Accelerate2030
ECZACIBAŞI HOLDİNG-Gates Vakfı & Eczacıbaşı İşbirliği
KASTAMONU ENTEGRE
ECOBULK – Kompozit Atıkların Geri Dönüşüm ve Tekrar Kullanımını Arttırıcı Eko-Tasarım ve İnovatif Döngüsel İş Modellerinin Geliştirilmesi
METRO TÜRKİYE-Metro Türkiye ve Fazla Gıda İşbirliği
METRO TÜRKİYE-Coğrafi İşaretli Ürünlerin MEB ve Metro Türkiye İşbirliğiyle Mesleki ve Teknik Liselerin Müfredatına Girişi
PEGASUS HAVA YOLLARI-Yarınlara Uçuyoruz Projesi
TANAP-Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı - Eğitime Uzanan Yol Projesi
TARKEM: İzmir Tarihi Kent Merkezinin Canlandırılmasında Kamu - STK - Özel Sektör İşbirliği Modeli
TETRA PAK-Sıfır Atık Eğitim Projesi
SOSYAL ETKİ
ANADOLU EFES-Gelecek Tarımda
BEYKOZ BELEDİYESİ-Yeşil Okul Projesi
DYO-Yarınlar İçin Değer
EKER SÜT-Otizmli Bireyler Eker'le iş Gücünde
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ-"İki Elin Sesi Var" Çocuk Senfoni Orkestrası ve Korosu
FERRERO FINDIK-Bugün Benim Gelecek Benim
HEPSİBURADA-Hepsiburada Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü (GKTG)
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-Abla Ağabey Kardeş Projesi
LİLA GROUP-Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Yaparak Farkındalık Yaratma
METRO TÜRKİYE-Kapıdağ Bereketli Eller Kadın Kooperatifi İşbirliği
METRO TÜRKİYE-Metro Türkiye ve Fazla Gıda İşbirliği
MİGROS-Migros Sağlıklı Yaşam Yolculuğu
NESTLE TÜRKİYE-Fıstığımız Bol Olsun
NETAŞ-Umutluyuz
NTV-Ortak Gelecek: Sıfır Atık
P&G- Orkid #OkulaDevam Projesi
SABANCI HOLDİNG-Sabancı Gönüllüleri Programı
ŞİŞECAM-Cam Yeniden Cam
TETRA PAK-Sıfır Atık Eğitim Projesi
TÜPRAŞ-Enerjimiz Öğrencilere
UNILEVER FOOD SOLUTIONS-Güvenilir Eller
ÜNLÜ & CO-Kadın Girişimciler Akademisi
VAKIFBANK-VakıfBank Spor Kulübü
ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK
AKTAŞ HOLDİNG-Aktaş Global Değerlerinin Yaygınlaşması
ALSTOM-"İstanbul: Rengârenk Bir Bölge Merkezi"
EKER SÜT-Otizmli Bireyler Eker'le iş Gücünde
L'OREAL TÜRKİYE-L'Oréal Türkiye Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Komitesi
P&G-Minik Sporcular
TANAP- Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı - Eğitime Uzanan Yol Projesi
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ
AKADEMİ ÇEVRE-Hedef Sıfır Atık
H&M-Fairbag
KOÇ HOLDİNG-İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
MEZURA SAĞLIKLI BESLENME-Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Farkındalık İletişimi
SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON
AK-KİM-Sürdürülebilir Temiz Su
ARÇELİK-Plastik Parçaların Köpürtücü Ajan ile Köpürtülmesi Elektromekanik ve Araç Alım İşi Projesi
AYGAZ-Aykargo
CMS JANT-Kesici Uç Geliştirme Projesi
ESAN-Sıfır Atık Yaklaşımı ile Çamurdan Ürün Kazanımı
HAVELSAN-Havelsan Yıldız Açık İnovasyon Merkezi
İPEKER-Blue Balance - Vegan Tekstil Prosesleri
KORDSA-Yeni Çevre Dostu Yapıştırma Teknolojisi: COKOON
NİLÜFER BELEDİYESİ-Nilüfer İnovasyon Merkezi
TAYEKS-Merkezi Lazer Soğutma Sistemi
TÜRK DEMİRDÖKÜM-Sürdürülebilir Müşteri Deneyimi Performans Gelişimi ve Yönetimi
ULUDAĞ-Koruyucusuz İçecek Üretimi Projesi
VESTEL BEYAZ EŞYA-Yeni Nesil, Çevre Dostu R290 Soğutucu Akışkan İçeren Isı Pompalı Çamaşır Kurutma Makinası Ailesi
VSY BİYOTEKNOLOJİ-Yakın, Orta ve Uzak Görüş Mesafelerinde Kesintisiz Görüş Sağlayan, Dünyanın İlk ve Tek Sinüsoidal Göz İçi Lensi: Acriva Trinova
KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ
BALSU-Güçlü Kadın Güçlü Tarım
COCA-COLA TÜRKİYE-Kız Kardeşim
EKPEN TEKSTİL-Kanseri Erken Tanı Projesi
FERRERO FINDIK-Kadın Çiftçi Eğitimleri
GARANTİ BBVA-Türkiye'nin İlk Sosyal Bono İhracı
HEPSİBURADA-Hepsiburada Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü (GKTG)
KEREVİTAŞ-Kadının Güçlendirilmesi
MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK-Mercedes-Benz Finansal Hizmetler: Kadın İstihdamında Öncü
MERCEDES-BENZ TÜRK-Her Kızımız Bir Yıldız
MİGROS-Migros Aile Kulüpleri
OLAM PROGIDA-Tarımın Kadın Elçileri Projesi
P&G-Geleceğin Kadın Liderleri
SHELL & TURCAS PETROL-Shell’de Kadın Enerjisi
ÇALIŞAN KATILIMI
AK-KİM-Geleceğin Ak-Kim'i
ASAŞ ALUMİNYUM-SEÇ (Sağlık Emniyet Çevre) Kültürü Modeli Uygulaması
KASTAMONU ENTEGRE-Kurum içi Girişimcilik Programı
METRO TÜRKİYE-Artı Değer
PHILSA PHILIP MORRIS-Equal-Salary
VESTEL MÜŞTERİ HİZMETLERİ-Fikirler Fora
YILIN STARTUP’I
BEAD-JFM RESTAURANT VE GIDA
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI
AK-KİM -Ak-Kim Sürdürülebilirlik Raporu 2016-2017
ANADOLU EFES-Anadolu Efes Sürdürülebilirlik Raporu
ARÇELİK-Arçelik Sürdürülebilirlik Raporu 2018
ÜLKER-Ülker Bisküvi Sürdürülebilirlik Raporu
VAKIFBANK-VakıfBank Sürdürülebilirlik Raporu
VODAFONE TÜRKİYE-Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2019
VİDEO: EMİNE ERDOĞAN, SIFIR ATIK PROJESİNİ BM'DE ANLATTI