İlişkili Haberler

Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde finale kalan projeler belli oldu. "Sürdürülebilirliğin Oscarları" 17 Ekim Perşembe günü sahiplerini bulacak.

Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan başarılı sürdürülebilir iş modellerini ödüllendirmek ve geniş kitlelerle paylaşmak amacıyla bu yıl altıncısı düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde finale kalan projeler açıklandı.

15 kategoride ‘Sürdürülebilirliğin Oscarları’nı kazanan firmalar, 17 Ekim’de Fairmont Quasar Oteli’nde yapılacak törende açıklanacak.

ENERJİ YÖNETİMİ

ASTER TEKSTİL- Eco-Factory

BESLER GIDA- Yüksek Verimli Buz Soğutmalı Vakum Sistemi ile Enerjide Sürdürülebilirlik

HAYAT KİMYA - Deterjan Prosesi Trijenerasyon Tesisi Projesi

TÜPRAŞ- Kırıkkale Rafinerisi Yeni Güç Santrali Projesi

VİKİNG KAĞIT- Kurutma Davlumbazlarında Buhar Yerine Atık Sıcak Gaz Kullanımının Gerçekleştirilmesi
 
KARBON YÖNETİMİ

EKOL- Intermodal Taşımacılık

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ- İzmir Sürdürülebilir Ulaşım Projesi

SÜTAŞ- Sütaş Karbon Yönetimi Modeli

TURKCELL- Dergilik

ATIK YÖNETİMİ

ARÇELİK- Kullanılmış Atık PET Şişelerin Yüksek Performanslı, İnovatif ve Sürdürülebilir Çamaşır Makinası Kazanı Üretiminde Kullanımı

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ- Sıfır Atık Sistemiyle Akıllı Yeraltı Çöp Toplama Sistemlerinin Entegrasyonu

BEYKOZ BELEDİYESİ-Yeşil Okul Projesi

FERRERO FINDIK- Fındık Tarımında Bitkisel ve Hayvansal Kompost

KASTAMONU ENTEGRE-Sıfır Atık, Temiz Çevre

MAVRUZ TARIM-Türkiye'nin İlk Fabrika Baca Atığı ile Isıtılan Modern Serası

MİGROS-Gıdaya Saygı Projesi

MİMSAN-Çöplerin Bertarafı ve Elektrik Enerjisi Üretimi

NESTLE TÜRKİYE- Nestlé Atık Yönetimi Projesi

OTOKOÇ OTOMOTİV-Dijital Ofis (Kağıtsız Ofis)

SÜTAŞ-SÜTAŞ Atık Yönetimi Modeli

VESTEL BEYAZ EŞYA- ENVEstel Atık Yönetim Modeli

SU YÖNETİMİ

CANTEK-Tamamen Kapalı Ortamlarda LED Aydınlatmalı Dikey Bitki Fabrikalar

FERRERO FINDIK-Fındık Bahçelerinde Damla Sulama

KEREVİTAŞ-Tatlı Mısır Damla Sulama Prim Sistemi

KORTEKS-Suyun Endüstride Verimli Kullanılması

MEY İÇKİ-Mey Diageo Su Verimliliğini Arttırma Projeleri

PHILSA PHILIP MORRIS-Sürdürülebilir Su Yönetimi Modeli

TEKFEN-Klasik Islah Metotları Sonucunda Elde Edilen Yeni Susam Çeşidi Sayesinde Su Tasarrufunun Sağlanması

TÜPRAŞ-İzmir Rafinerisi Yeni Su Arıtma Ünitesi

ÜLKER-Sürdürülebilir Su Yönetimi

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

FERRERO FINDIK-Ferrero Değerli Tarım Programı

KEREVİTAŞ-Sözleşmeli Tarım

OLAM PROGIDA-Olam Progıda Sorumlu Tedarik Zinciri

TÜPRAŞSürdürülebilir Tedarik Zinciri: Demiryolu ile Güvenli, Çevreci & Ekonomik Taşımacılık

ÜLKER-Tedarik Zinciri Mükemmellik Yolculuğu

İŞBİRLİĞİ

AKADEMİ ÇEVRE-Bu Atıklar Kod Yazıyor!

ANADOLU EFES-Accelerate2030

ECZACIBAŞI HOLDİNG-Gates Vakfı & Eczacıbaşı İşbirliği

KASTAMONU ENTEGRE

ECOBULK – Kompozit Atıkların Geri Dönüşüm ve Tekrar Kullanımını Arttırıcı Eko-Tasarım ve İnovatif Döngüsel İş Modellerinin Geliştirilmesi

METRO TÜRKİYE-Metro Türkiye ve Fazla Gıda İşbirliği

METRO TÜRKİYE-Coğrafi İşaretli Ürünlerin MEB ve Metro Türkiye İşbirliğiyle Mesleki ve Teknik Liselerin Müfredatına Girişi

PEGASUS HAVA YOLLARI-Yarınlara Uçuyoruz Projesi

TANAP-Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı - Eğitime Uzanan Yol Projesi

TARKEM: İzmir Tarihi Kent Merkezinin Canlandırılmasında Kamu - STK - Özel Sektör İşbirliği Modeli

TETRA PAK-Sıfır Atık Eğitim Projesi

SOSYAL ETKİ

ANADOLU EFES-Gelecek Tarımda

BEYKOZ BELEDİYESİ-Yeşil Okul Projesi

DYO-Yarınlar İçin Değer

EKER SÜT-Otizmli Bireyler Eker'le iş Gücünde

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ-"İki Elin Sesi Var" Çocuk Senfoni Orkestrası ve Korosu

FERRERO FINDIK-Bugün Benim Gelecek Benim

HEPSİBURADA-Hepsiburada Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü (GKTG)

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-Abla Ağabey Kardeş Projesi

LİLA GROUP-Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Yaparak Farkındalık Yaratma

METRO TÜRKİYE-Kapıdağ Bereketli Eller Kadın Kooperatifi İşbirliği

METRO TÜRKİYE-Metro Türkiye ve Fazla Gıda İşbirliği

MİGROS-Migros Sağlıklı Yaşam Yolculuğu

NESTLE TÜRKİYE-Fıstığımız Bol Olsun

NETAŞ-Umutluyuz

NTV-Ortak Gelecek: Sıfır Atık

P&G- Orkid #OkulaDevam Projesi

SABANCI HOLDİNG-Sabancı Gönüllüleri Programı

ŞİŞECAM-Cam Yeniden Cam

TETRA PAK-Sıfır Atık Eğitim Projesi

TÜPRAŞ-Enerjimiz Öğrencilere

UNILEVER FOOD SOLUTIONS-Güvenilir Eller

ÜNLÜ & CO-Kadın Girişimciler Akademisi

VAKIFBANK-VakıfBank Spor Kulübü

ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK

AKTAŞ HOLDİNG-Aktaş Global Değerlerinin Yaygınlaşması

ALSTOM-"İstanbul: Rengârenk Bir Bölge Merkezi"

EKER SÜT-Otizmli Bireyler Eker'le iş Gücünde

L'OREAL TÜRKİYE-L'Oréal Türkiye Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Komitesi

P&G-Minik Sporcular

TANAP- Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı - Eğitime Uzanan Yol Projesi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ

AKADEMİ ÇEVRE-Hedef Sıfır Atık

H&M-Fairbag

KOÇ HOLDİNG-İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

MEZURA SAĞLIKLI BESLENME-Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Farkındalık İletişimi

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON

AK-KİM-Sürdürülebilir Temiz Su

ARÇELİK-Plastik Parçaların Köpürtücü Ajan ile Köpürtülmesi Elektromekanik ve Araç Alım İşi Projesi

AYGAZ-Aykargo

CMS JANT-Kesici Uç Geliştirme Projesi

ESAN-Sıfır Atık Yaklaşımı ile Çamurdan Ürün Kazanımı

HAVELSAN-Havelsan Yıldız Açık İnovasyon Merkezi

İPEKER-Blue Balance - Vegan Tekstil Prosesleri

KORDSA-Yeni Çevre Dostu Yapıştırma Teknolojisi: COKOON

NİLÜFER BELEDİYESİ-Nilüfer İnovasyon Merkezi

TAYEKS-Merkezi Lazer Soğutma Sistemi

TÜRK DEMİRDÖKÜM-Sürdürülebilir Müşteri Deneyimi Performans Gelişimi ve Yönetimi

ULUDAĞ-Koruyucusuz İçecek Üretimi Projesi

VESTEL BEYAZ EŞYA-Yeni Nesil, Çevre Dostu R290 Soğutucu Akışkan İçeren Isı Pompalı Çamaşır Kurutma Makinası Ailesi

VSY BİYOTEKNOLOJİ-Yakın, Orta ve Uzak Görüş Mesafelerinde Kesintisiz Görüş Sağlayan, Dünyanın İlk ve Tek Sinüsoidal Göz İçi Lensi: Acriva Trinova

KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ

BALSU-Güçlü Kadın Güçlü Tarım

COCA-COLA TÜRKİYE-Kız Kardeşim

EKPEN TEKSTİL-Kanseri Erken Tanı Projesi

FERRERO FINDIK-Kadın Çiftçi Eğitimleri

GARANTİ BBVA-Türkiye'nin İlk Sosyal Bono İhracı

HEPSİBURADA-Hepsiburada Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü (GKTG)

KEREVİTAŞ-Kadının Güçlendirilmesi

MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK-Mercedes-Benz Finansal Hizmetler: Kadın İstihdamında Öncü

MERCEDES-BENZ TÜRK-Her Kızımız Bir Yıldız

MİGROS-Migros Aile Kulüpleri

OLAM PROGIDA-Tarımın Kadın Elçileri Projesi

P&G-Geleceğin Kadın Liderleri

SHELL & TURCAS PETROL-Shell’de Kadın Enerjisi

ÇALIŞAN KATILIMI

AK-KİM-Geleceğin Ak-Kim'i

ASAŞ ALUMİNYUM-SEÇ (Sağlık Emniyet Çevre) Kültürü Modeli Uygulaması

KASTAMONU ENTEGRE-Kurum içi Girişimcilik Programı

METRO TÜRKİYE-Artı Değer

PHILSA PHILIP MORRIS-Equal-Salary

VESTEL MÜŞTERİ HİZMETLERİ-Fikirler Fora

YILIN STARTUP’I

BEAD-JFM RESTAURANT VE GIDA
 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI

AK-KİM -Ak-Kim Sürdürülebilirlik Raporu 2016-2017
ANADOLU EFES-Anadolu Efes Sürdürülebilirlik Raporu

ARÇELİK-Arçelik Sürdürülebilirlik Raporu 2018

ÜLKER-Ülker Bisküvi Sürdürülebilirlik Raporu

VAKIFBANK-VakıfBank Sürdürülebilirlik Raporu

VODAFONE TÜRKİYE-Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2019

VİDEO: EMİNE ERDOĞAN, SIFIR ATIK PROJESİNİ BM'DE ANLATTI