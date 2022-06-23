Sürdürülebilirlik fon pazarını domine etti

Lüksemburg Fon Endüstrisi Birliği (ALFI) tarafından yaptırılan ve Morningstar ve Zeb tarafından yürütülen yıllık Avrupa Sürdürülebilir Yatırım Fonları Araştırması’na göre Avrupa merkezli sürdürülebilir fonlardaki toplam net varlıklar, 2019'dan bu yana yaklaşık üç katına çıktı ve 2 trilyon euro'ya ulaştı.



Sürdürülebilir fonlar, 2021'de Avrupa fon piyasasına giren yeni net yatırımların yarısını çekti ve şu anda 2021 sonu itibariyle Avrupa'da yerleşik fonlardaki toplam net varlıkların yüzde 16'sını oluşturuyor. Buna karşılık, sürdürülebilir net varlıklar ABD pazarının yalnızca yüzde 1'ini ve Asya pazarının yüzde 5'ini oluşturuyor. Etki fonları, Avrupa fonlarının net varlıklarının yalnızca yüzde 1,5'ini oluştururken 2020'ye kıyasla 2021'de varlıklarda yüzde 50'lik bir artış kaydetti.