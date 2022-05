Sürdürülebilirlik mesleklerinde patlama yaşanıyor

GreenBiz'in “Mesleğin Durumu 2022”, Amerikan sürdürülebilirlik iş piyasasındaki eğilimleri analiz etti. Rapora göre sürdürülebilirlik yöneticileri için ortalama toplam ücret 146 bin 900 dolar, yöneticiler ve başkan yardımcıları için 227 bin 158 dolar, daha güçlü bir fikir lideri için ise 404 bin 972 dolar. Bu maaşlar, daha yeşil bir ekonomik sisteme doğru ilerlerken özel sektördeki tablonun da nasıl değiştiğini yansıtıyor.



Microsoft'ta sürdürülebilirlik sektörü savunucusu Matthew Sekol, “Tıpkı internetin 2000'lerin başında işletmeleri tamamen dönüştürmesi gibi, sürdürülebilirlik de iş yapma biçimimizi daha önce hiç olmadığı kadar dönüştürmek üzere. Ama daha yeni olan bir aşamadayız" diyor



Sürdürülebilirlik çalışanlarına yüksek talep ve sürdürülebilirlik işlerinin arzında bir artış var, ancak sürdürülebilirlik işlerinin nasıl doldurulduğuna dair hala bir rastgelelik duygusu söz konusu.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KARİYERİ VAAT EDEN SEKTÖRLER



LinkedIn'in ilk “Küresel Yeşil Beceriler” raporu, tarım, kurumsal hizmetler, tasarım, enerji ve madencilik, imalat ve kamu yönetimini, sürdürülebilirlikteki işlere hızlı geçiş için yüksek potansiyele sahip sektörler olarak vurguladı.



Araştırmaya göre sürdürülebilirlik konusunda artan fırsatlara ve daha fazla iş olanağına rağmen, sürdürülebilir kalkınma, iklim bilimi ve çevre politikası dereceleriyle mezun olan öğrenciler hala uygun iş fırsatları bulmakta zorlanıyor. Sürdürülebilirlik ekiplerindeki yeni işe alınanların üçte ikisi kuruluş dışından olsa da, sürdürülebilirlik alanındaki çoğu profesyonel, şirkette tanıdıkları veya şirketten birisinin onlarla temasa geçmesi sayesinde pozisyonlarını aldıklarını bildiriyor. Uzmanlara göre, iş dünyası liderleri, paydaş beklentilerini ele almak ve yeni iş fırsatlarını yakalamak için iyi yerleştirilmiş ve yetkilendirilmiş sürdürülebilirlik ekipleri oluşturmak için bütçeleri yeniden yapılandırıyor ve genişletiyor.



İŞ TANIMLARI NET DEĞİL



Duke Üniversitesi Fuqua School of Business'ta neredeyse 20 yıldır piyasayı gözlemleyen bir sürdürülebilirlik eğitimcisi olan Katie Kross, “Sürdürülebilirlik iş piyasası patlıyor. Sürdürülebilirlik alanında kariyer yapmak için daha iyi bir zaman olmamıştı” diyor.



Ancak gerçek şu ki, bir meslek olarak sürdürülebilirliğe giden yol oldukça kafa karıştırıcı. Tarihi iş dönüşümü, standart bir kurallar kitabı olmadan geliyor; Tanımlanmış çalışan temel performans göstergelerinin (KPI'ler) veya bireyin rol ve sorumluluklarının eksikliği nedeniyle çalışanlar ve işverenler arasında çok az ücret kıyaslaması ve yaygın bir karışıklık var. Ve sektör geliştikçe ideal bir iş unvanının, tanımının veya maaşın nasıl göründüğüne ilişkin cevaplar da onunla birlikte gelişiyor.



Business for Social Responsibility (BSR) kıdemli danışmanı Alison Taylor, bu alanda devam etmek isteyenler için bir uyarıda bulunuyor: “Sürdürülebilirlik içinde çalışmak isteyen herkes, 'sürdürülebilirlik' işi olarak adlandırılan bir iş konusunda dikkatli olmalı. Hangi becerilerin sürdürülebilir olarak nitelendirildiği konusunda net değiliz. Farklı sektörlerde, endüstrilerde ve coğrafyalarda farklı anlamlara gelebilir.”