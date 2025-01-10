Suriye'de ikinci el araba fiyatları uçtu. 3 bin dolardan 15 bin dolara çıktı.

Kuzeybatı Suriye'de, özellikle İdlib bölgesinde, oto pazarları bufünlerde çok hareketli. Ülke içinde seyehatın rahatlamasının ardından, araba almak isteyenler, daha yeni modelleri bulabildikleri için İdlib'e geliyor.

Ülkede, Bab al-Hawa sınır kapısından ithal edilen ve Türkiye limanlarından gelen kullanılmış arabalara "Avrupa arabaları" deniliyor. İsmine rağmen bu arabaların çoğu Avrupa'da üretilmiyor. Bunun yerine Hyundai ve Kia gibi şirketlerin ortalama yaşı en az 10 olan ve her biri ortalama iki yüz bin kilometreden fazla yol kat eden Kore arabaları pazarda satılıyor.

Al-Hayed otomobil ithalat ofisi sahibi Mustafa Hayed'e göre, Avrupa otomobilleri Yunanistan ve Basra üzerinden ülkeye geliyor.

İdlib pazarında 2010 Kia Rio'nun fiyatı Esad'ın düşüşünden önce yaklaşık 3.000 dolarken, şu an 15.000 dolara ulaştı ve 2010 Hyundai Vera Cruz yaklaşık 3.000 dolardı. Kore otomobilleri bakım kolaylığı ve yedek parça bulunabilirliği nedeniyle daha fazla talep görüyor.

Örneğin, eskiden 4.500 dolara satılan 2012 model Kia Cerato, şu anda 9.000 dolar, 2012 model Hyundai Accent ise 5.000 dolardı, şu an fiyatı artan talep nedeniyle 12.000 dolar.

Pazara yeni giren 2010 Mercedes E200 gibi Alman otomobillerinin şu anda 13.000 ile 15.000 dolar arasında değişen fiyatlara satıldı belirtiliyor.